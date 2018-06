Anzeige

Das erste Mehrgenerationenhaus in Lampertheim hat bewegte Zeiten hinter sich – dabei ist es noch nicht einmal fertig. Besonders hat die Debatte über den Kaufpreis für das Grundstück Staub über dem Lutherplatz aufgewirbelt. So wollte die Verwaltung dem Verein Mewola entgegenkommen, indem sie einen Quadratmeterpreis von 250 Euro in Aussicht stellte. Sowohl an der parlamentarisch nicht abgesicherten Verwaltungsofferte nahmen die Christdemokraten Anstoß als auch am Preis: Sie forderten, zunächst flankiert von SPD und FDP, 30 Euro mehr.

Doch in der entscheidenden Parlamentssitzung blieb nur die CDU standhaft. Zuvor hatte der frühere Geschäftsführer der Baugenossenschaft, Gerhard Bühler, in einem flammenden Leserbrief an das soziale Gewissen der Kommunalpolitiker appelliert – mit Erfolg. SPD und FDP zogen reumütig zurück und genehmigten gemeinsam mit den Grünen einen Quadratmeterpreis von 250 Euro. Die Christdemokraten mussten sich dabei der „sozialen Kälte“ zeihen lassen; ihre Mahnung, ein solches „Filetstück“ inmitten der Stadt nicht auf Kosten nachfolgender Generationen zu verschleudern, verhallte.

Beharrliche Kritik

Gleichwohl blieb die CDU in ihrer Kritik am Mewola-Projekt beharrlich. Diesmal entzündete sie sich an den geänderten Bauvorgaben, die die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderten – massive zeitliche Verzögerungen inklusive. Von der FDP mussten sich die Christdemokraten vorhalten lassen, „Torpedos in Richtung Mewola“ abzufeuern – die konservative Opposition im Lampertheimer Stadtparlament wirkte in diesen Debatten verkrampft pedantisch und sah dabei alles andere als gut aus. Beim ersten Spatenstich versuchte CDU-Bundestagsabgeordneter Michael Meister zu retten, was zu retten ist und sprach mit Blick auf das künftige Gebäude von einem „Leuchtturm“.