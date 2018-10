Stefan Bucher trifft am meisten

Lampertheim.Eine zufriedene Bilanz zieht der Schützenverein Hubertus von seiner Schießwoche. 102 Erwachsene versuchten sich nach Vereinsangaben beim Luftgewehrpokalschießen in der Jagd nach dem besten Zehner-Treffer und der höchsten Ringzahl bei zehn Schuss auf zehn Metern. Stefan Bucher erreichte bei den Erwachsenen mit 99 von 100 möglichen Ringen den ersten Platz. Den zweiten Rang belegte Birgit Weidenauer mit 96 Ringen, den dritten Platz ihr Vater Rudolf Weidenauer mit 94 Ringen.

Bei den Jugendlichen zwischen zehn und 14 Jahren waren neun Teilnehmer am Start. Fabian Fuchs kam mit 88 Ringen auf den ersten Platz. Die zweite Treppenstufe sicherte sich Juliana Rohrbach mit 86 Ringen, und Henrike Stöckinger kam mit 85 Ringen auf den dritten Platz.

KKMV beste Mannschaft

Als Team traten elf Gruppierungen an. Den ersten Platz in der Mannschaftswertung schaffte der Katholische Kirchenmusikverein (KKMV) mit 284 Ringen. Rang zwei erreichte die SG Fegro mit 275 Ringen, und auf dem dritten Platz landete das Team der DLRG mit 266 Ringen. Den mittigsten und somit schönsten Zehner erzielte laut Pressemitteilung Werner Burkhardt bei den Erwachsenen und Henrike Stöckinger bei den Jugendlichen.

Beim Kleinkaliber-Gewehrschießen wurden laut Pressemitteilung die höheren Ringzahlen nicht erreicht, deswegen gab es hier keine Gewinner. Alle Teilnehmer erhielten einen Trostpreis.

Durchschnittlich 22 Vereinsmitglieder waren an der Organisation und Ausrichtung der Schießwoche beteiligt. Ein Großteil von ihnen hatte für die Sicherheit an den Schießständen zu sorgen. Mit der Schießwoche will der Verein neue Mitglieder gewinnen und Interessierte davon überzeugen, dass es sich beim Schießen um einen Sport handelt, der höchster Konzentration und viel Trainingsbedarf. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.10.2018