Steffan: Habe abgeliefert

Lampertheim.Anruf bei Marco Steffan am Tag nach der Bürgermeisterwahl: „Ich fühle mich gut“, versichert der 43-Jährige, der den Amtsinhaber Gottfried Störmer beinahe in eine Stichwahl gezwungen hätte. Aber eben nur beinahe. Am Ende entscheidet sich eine knappe Mehrheit der Lampertheimer Wähler (50,6 Prozent) für Störmer. Sein Herausforderer kommt auf 44,4 Prozent. „Das ist ein respektables Ergebnis, mit dem ich guten Gewissens in den Spiegel schauen kann“, sagt Steffan und klingt gelöst. Er habe „abgeliefert“, das Ergebnis sei eben „Demokratie“. Trotz der Niederlage stehe er zu seiner Kandidatur, bei der es „nie um mich, sondern immer nur um Lampertheim“ gegangen sei, wie er betont. Und: „Ich wollte den Jugendlichen sagen, kommentiert nicht nur, sondern spuckt in die Hände.“ Etwas Bedauern empfindet er allenfalls für die Stadt. „Für Lampertheim tut es mir ein wenig leid, weil ich weiß, welchen Einsatz ich als Bürgermeister mitgebracht hätte.“

Lothar Pfeiffer zeigte sich noch während der Stimmauszählung im Stadthaus als fairer Verlierer. Obwohl er mit 5,1 Prozent der Stimmen mehr als deutlich hinter seinen beiden Kontrahenten zurückblieb, sei er nicht enttäuscht, sagte der 65-Jährige. Mit seiner Kandidatur, der zweiten in Folge, habe er in erster Linie Gottfried Störmer „das Amt sichern“ wollen. Ein drittes Mal werde er aber nicht antreten. lex

