Steigende Mechanisierung in der Landwirtschaft

Die Landwirtschaft hat sich in den vergangenen 50 Jahren grundlegend verändert. Viel weniger Landwirte ernähren heute viel mehr Menschen. Arbeitskräfte wurden durch Maschinen ersetzt, körperlich anstrengende Tätigkeiten durch technische Hilfsmittel erleichtert, es kam zu einer intensiven Mechanisierung in der Landwirtschaft. Umgekehrt stiegen die Anforderungen an die Managementfähigkeiten der Unternehmer. Ein einzelner Landwirt konnte im Lauf der Zeit immer mehr Boden bewirtschaften und Tiere halten. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche je Betrieb stieg stetig an, dabei sank die Anzahl der Beschäftigten und der Betriebe.

Wie in vielen anderen Wirtschaftsbereichen hat also auch in der Landwirtschaft die Produktivität stark zugenommen. Immer mehr Menschen können von einem Hektar Nutzfläche ernährt werden. Ein Beispiel: Der Ertrag für einen Hektar Weizen lag vor rund 100 Jahren bei gerade mal 1850 Kilogramm, heute liegt der Weizenertrag bei rund 8100 Kilogramm. Durch die starke Mechanisierung kann ein Landwirt heute etwa 140 Menschen ernähren, 1950 waren es dagegen nur zehn und 1900 gerade mal vier.

Die zunehmende Produktivität hat aber auch dazu geführt, dass immer weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten. Noch zu Beginn des vorigen Jahrhunderts verdienten 38 Prozent aller deutschen Erwerbstätigen ihr Brot in der Landwirtschaft. 50 Jahre später waren es noch 24 Prozent und Anfang des 21. Jahrhunderts nur noch zwei Prozent.

Doch obwohl Landwirte immer produktiver werden, verdienen sie laut Statistik immer weniger an den von ihnen produzierten Lebensmitteln. Von einem Euro, den der Verbraucher für Lebensmittel ausgibt, erhält der Landwirt heute nur noch etwa 22 Cent. Zum Vergleich: Anfang der 1970er Jahre waren es noch rund 48 Cent und 1950 sogar noch 63 Cent.

Es gibt kaum einen Beruf, der so abwechslungsreich und vielseitig ist wie der des Landwirts. Mit einer Berufsausbildung „Landwirt" wird die Grundlage für ein breites Arbeitsfeld in landwirtschaftlichen Betrieben und im vor- und nachgelagerten Bereich gelegt. Die Hauptaufgabe von Landwirten ist die Erzeugung von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln wie Getreide, Milch, Fleisch, Eiern, Gemüse und Obst sowie Wolle. Sie versorgen die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und tragen mit einem breiten Angebot an Dienstleistungen zum Erhalt des ländlichen Raumes bei.

