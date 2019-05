Steinerner Jesus-Figur die Beine abgeschlagen

Lampertheim.Dekan Peter Kern und Pater John Peter sind schockiert. Der Jesus-Figur am Andreaskreuz vor der St.-Andreas-Kirche in der Lampertheimer Römerstraße haben Unbekannte beide Beine abgeschlagen. Im Pfarrbüro direkt gegenüber und mit Blick auf das Kreuz sagte Kern dieser Zeitung am Freitag: „Es ist immer ein Schock, wenn sich jemand am Kreuz vergeht. Es ist sehr traurig, wenn sich Menschen aus Frustration an unserem wertvollsten Symbol abarbeiten.“

Die Jesus-Figur würde auf jeden Fall wieder hergestellt, sagte Kern, der St. Andreas verwaltet, solange die Pfarrstelle vakant ist. Er habe die leise Hoffnung, dass die fehlenden Teile der Beine zurückgebracht werden. Auf dem Sockel des Kreuzes liegen Teile der Füße, ein Bein und ein Unterschenkel fehlen.

Die Polizei Lampertheim hat die Ermittlungen aufgenommen; sie ist für Hinweise aus der Bevölkerung dankbar. Die Tatzeit müsse zwischen Mittwoch, 8. Mai, 12 Uhr, und Donnerstag, 9. Mai, 16 Uhr liegen, so die Polizei.

Die Geschichte des Kreuzes geht bis auf den 30-jährigen Krieg zurück, wie auf der Homepage der Gemeinde erklärt ist. Es wurde 1968 am Standort Wormser-/Ecke Biedensandstraße abgerissen und 1971 vor St. Andreas wieder aufgebaut. 2003 war das Kreuz aus Sand- und Kalkstein zuletzt saniert worden. mas

