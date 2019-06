Stelldichein schlauer Schüler

Hüttenfeld.Auf Initiative des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Bergstraße und den Odenwaldkreis findet zum 17. Mal eine Ferienakademie für besonders begabte Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Bergstraße statt. Diese wird in der ersten Woche der Sommerferien von Montag, 1. bis Donnerstag, 4. Juli, am Litauischen Gymnasium in Hüttenfeld stattfinden. Das teilt das staatliche Schulamt in einer Pressemitteilung mit.

Für vier Tage werden sich vierzig Kinder der Jahrgangsstufen 4 bis 6 in vier Arbeitsgruppen mit verschiedenen Themen aus den Bereichen Naturwissenschaften, kreatives Schreiben, Geschichte und Mathematik auseinandersetzen. Der Kreativität und dem Forscherdrang würden dabei keine Grenzen gesetzt.

Als Projektleiterin und -leiter konnten Janine Kolling (Alexander-von-Humboldt-Schule, Viernheim) für das Angebot „Kreatives Schreiben“, Matthias Abendroth (Gymnasium Michelstadt) für den Bereich „Geschichte“, Dimitrios Kostopoulos (Litauisches Gymnasium, Hüttenfeld) für den Kurs „Neue Energien“ und Felix Lotz (Altes Kurfürstliches Gymnasium, Bensheim) für das Fach „Mathematik“ gewonnen werden.

Das fachwissenschaftliche Forschen und Entdecken der Kinder wird durch ein erlebnispädagogisch orientiertes Freizeitprogramm ergänzt, das von ehemaligen Schülern des Litauischen Gymnasiums geleitet wird.

Verlässliche Partner der Ferienakademie sind das Hessische Kultusministerium, der Landkreis Bergstraße und die Sparkassenstiftung Starkenburg, die erneut ihre großzügige Unterstützung zugesagt haben, erklärt das Schulamt. Ohne diese Partner wäre eine Durchführung der Akademie nicht zu leisten. Ihnen gelte der besondere Dank der Veranstalter.

Das Schulamt weist auf die Abschlussveranstaltung am Donnerstag, 4. Juli, hin, bei der die Schüler ab 16 Uhr ihren Eltern und allen Interessenten aus den entsendenden Schulen ihre Arbeitsergebnisse präsentieren werden. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.06.2019