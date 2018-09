Stellengarantie für Landschaftsgärtner

Lampertheim.Auf die Berufsinformationsbörse von Alfred-Delp-Schule und Rotary Club am Samstag, 22. September, 9 bis 12 Uhr, macht Bürgermeister Gottfried Störmer aufmerksam. Unternehmen aus Industrie, Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung, die nach Fachkräften suchten, informieren in der Mensa der Schule über Ausbildungsmöglichkeiten und Praktika. Auch die Stadtverwaltung biete Ausbildungsplätze an, etwa für angehende Landschaftsgärtner, wie die Leiterin der Technischen Betriebsdienste, Sabine Vilgis, beim Pressegespräch informierte. Seit zwei Jahren würden Landschaftsgärtner „über Gebühr“ ausgebildet, um freie Stellen besetzen zu können. Auszubildende erhielten eine Stellengarantie.Auch die Betriebsdienste seien am Samstag auf der Informationsbörse vertreten. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.09.2018