„Sternsinger – aber sicher!“

Lampertheim.Bei den Sternsingern geht es nicht darum, dass Kinder sich als die heiligen drei Könige verkleiden. Und auch nicht darum, dass die Besuchten unterm Christbaum ein schönes Lied gesungen bekommen. Die Aktion hat vielmehr einen wichtigen Hintergrund. Denn das Dreikönigssingen ist das größte Hilfsprojekt von Kindern für Kinder. Kann man das Pandemie-bedingt unter den Tisch fallen lassen?

„Nein!“, meinen Gemeindereferentin Birgit Bongiorno und ihr Organisationsteam entschieden. Die Aktion solle auf jeden Fall stattfinden. Von dieser optimistischen Planung, wenn auch im Corona-Modus, musste sich das Vorbereitungsteam inzwischen aus verschiedenen Gründen jedoch verabschieden.

Keine Hausbesuche

Denn wie so viele andere Vorhaben, so ändert sich auch das Konzept für das Sternsingen beinahe im Tagesrhythmus. Waren vergangene Woche noch einige Hausbesuche geplant gewesen unter dem Motto: „Sternsingen - aber sicher!“, so haben die Organisatoren mit dem erneuten Shutdown davon Abstand genommen. Damit fielen auch das Einstudieren der Lieder und die Anprobe für die Gewänder flach.

Dazu kam noch, dass die Kirche Mariä Verkündigung bis auf weiteres aus baulichen Gründen derzeit nicht genutzt werden darf (wir haben be-richtet). Somit mussten alle Termi-ne nach Sankt Andreas verlegt wer-den. Dort sollen die Sternsinger an vier Gottesdiensten mitwirken, nämlich am 2./3./ 9./ und 10. Januar. Am Ende warten sie an den Kirchentüren mit gepackten Tütchen, in denen sich ein Überweisungsträger für eine Spende befindet und ein Aufkleber mit dem Segensspruch: „20 * C + M + B * 20“, die Abkürzung für „Christus mansionem benedicat – Christus segne diese Wohnung.“

Voraussetzung ist, dass sich genügend Mitwirkende finden. Ansonsten will Birgit Bongiorno der Gemeinde über die Arbeit des Kindermissionswerks erzählen. Zu Bongiornos Erleichterung finden zumindest die Segenstütchen, die auch jetzt schon in der Kirche ausliegen, viele Abnehmer. Der Zuspruch Gottes schenke den Menschen, gerade in dieser schweren Zeit, Hoffnung und Zuversicht, betont sie. Wer gerne so ein Tütchen hätte, aber aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst kommen kann, der erhält nach Anmeldung einen Hausbesuch mit Abstand, aber von einem Erwachsenen.

Bongiorno hofft, dass auf diese Weise dennoch viele Spenden für das Kindermissionswerk eingehen werden. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 62,6 Millionen Euro für die Förderung von 1623 Projekten in 108 Ländern aufgewendet. In diesem Jahr steht die Ukraine im Mittelpunkt, wo viele Kinder bei den Großeltern aufwachsen müssen, weil die Eltern im Ausland arbeiten, um Geld zu verdienen und sich die Familien kaum sehen. Das Motto der Aktion lautet schließlich: „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit.“

Die einzige Aktion, die nach jetzi-gem Stand stattfinden soll, ist der Besuch der Sternsinger in den Seniorenheimen. Wobei sie die Gebäude nicht betreten. Die Kinder im Freien singen und die Bewohner können ihnen am Fenster stehend lauschen. Aber auch diese Pläne können sich schon heute wieder geändert haben. Ja

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.12.2020