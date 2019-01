Lampertheim. Kronen, Turbane, bunte Umhänge und gelb leuchtende Sterne sind zu sehen, als die Lampertheimer Sternsinger mit dem Lied „Mit einem Stern führt Gottes Hand“ am Samstagabend in die St.-Andreas-Kirche einziehen. Sie kehren zurück von ihrer viertägigen Mission und werden in der Vorabendmesse von Pfarrvikar Virginijus Grigutis begrüßt. Dem feierlichen Zug voran schreitet

...