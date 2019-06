Stets mit der Zeit gegangen

LAMPERTHEIM.Um wenige Familien ranken sich in Lampertheim so viele Geschichten, über kaum eine Familie wurde mehr geforscht und geschrieben. Engagierte Umweltschützer, jagende Apotheker, Filmpioniere und Ärzte – die Familie Feldhofen hat in den vergangenen Jahrhunderten bleibende Spuren in der Spargelstadt hinterlassen.

Sogar das berühmte Foto des ersten Benz-Autos in Lampertheim noch vor dem Ersten Weltkrieg zeigt einen Feldhofen. Bis heute ist die Familie aber vor allem für ihre Apotheke bekannt, die nun ihr 150-jähriges Bestehen feiert. Heute wird die Apotheke in fünfter Generation von Christine Feldhofen-Heider geführt.

Zum runden Geburtstag haben Bürgermeister Gottfried Störmer und Dirk Dewald vom Stadtmarketing Glückwünsche, einen Blumenstrauß und eine Urkunde mitgebracht. „Hier verbinden sich in idealer Weise Tradition und Erfahrung“, freute sich Störmer und stieß mit der heutigen Inhaberin und Fachapothekerin Christine Feldhofen-Heider symbolisch an. Dabei musste sich die Feldhofen’sche Apotheke seit ihrer Gründung 1869 oft verändern und mit der Zeit gehen. Fast 30 Jahre lang war die Apotheke etwa eine moderne Drogerie mit Foto-Abteilung, später eine Parfümerie. Auch Treibstoff wurde hier einst verkauft. Heute ist die die Einrichtung wieder das, was sie schon vor 150 Jahren ursprünglich war: eine reine Apotheke.

Damals kaufte der ortsansässige Arzt Peter Feldhofen die Konzession für eine Apotheke von Carl Lang. Sohn Eduard Feldhofen eröffnete die Einrichtung am damaligen Ortsrand Ecke Kaiserstraße/Sedanstraße, bis sie 1896 zurück in die ehemalige Praxis des Vaters in die Römerstraße 96 verlegt wurde. Im Volksmund heißt das Gebäude bis heute „Alte Apotheke“.

Deren Ursprung geht sogar noch weiter zurück. Schon im Jahr 1805 gründete Carl Mehner in der Viernheimer Straße die erste Apotheke, die schließlich in den Feldhofen’schen Familienbesitz fiel. Viele Ortswechsel folgten, bis der Urgroßvater das heutige Domizil in der Kaiserstraße 32 erbauen ließ. Seit 1999 führt Christine Feldhofen-Heider die Apotheke als erste Frau.

