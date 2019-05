Stiftungsfest bei Musik und Spargel

Birgit Steube (links) ehrt langjährige Mitglieder und Musiker. © sto

Lampertheim.Wenn der Katholische Kirchenmusikverein sein Gründungsjahr feiert und seine langjährigen Mitglieder ehrt, ist immer mit viel Programm und Musik zu rechnen. Eingeleitet wird die Veranstaltung stets von einem festlichen Gottesdienst. Mitglieder und Freunde des Musikvereins fanden sich so auch jetzt wieder in der Kirche Mariä Verkündigung ein, um das 61. Gründungsjahr zu feiern.

Pfarrer Peter Kern aus Bürstadt hielt den Gottesdienst zusammen mit Pfarrer Claus-Peter Stockh, für die musikalische Unterstützung hatte auf der Empore das Newcomer Orchester des KKMV unter der Leitung von Helmut Baumer Platz genommen. Traditionell war auch der St. Andreas-Kirchenchor unter der Leitung von Günter Gabler dabei.

In seiner Begrüßung drückte Pfarrer Kern seine Verbundenheit mit dem KKMV aus. Für ihn bleibe unvergessen, wie er für seinen ersten Gottesdienst vor 27 Jahren von der Kirchenmusik abgeholt und zum Gottesdienst geleitet wurde. Mitglieder des KKMV verlasen die Fürbitten, und die Vorsitzende Birgit Steube und ihre Stellvertreterin Claudia Fischer halfen bei der Kommunion. Der Kirchenchor sang das „Heilig, Heilig ...“ aus Franz Schuberts Deutscher Messe und das Tebe Poem aus Altrussischer Kirchenmusik. Beim Auszug spielte das Newcomer Orchester „Air for winds“, ehe sich die Vereinsmitglieder in das Jugendheim begaben, um zur weltlichen Geburtstagsfeier überzugehen.

Birgit Steube übernahm die Moderation des Abends, der wieder mit einem schmissigen Auftritt des Newcomer Orchesters begann. Dann begrüßte Steube unter anderem den Präsidenten des Bläserverbunds der Diözesechöre Peter Höflich. Er übernahm es auch, die Musiker Stefan Weis und Christina Zimmermann mit dem Goldenen Ehrenabzeichen für 40 Jahre aktives Spielen im Orchester auszuzeichnen. Die Vorsitzende ehrte Hans Heinrich Rößling und Hans Niebler für 60 Jahre Mitgliedschaft im KKMV.

Anschließend nahm das Orchester auf der Bühne Platz und unterhielt mit abwechslungsreichen Melodien von der Böhmischen Polka bis zu den Grüßen aus der Oberkrain. Natürlich durften auch „Ramona“ und „Rosamunde“ nicht fehlen. Zu späterer Stunde kam unter anderem ein Medley von James Last zum Vortrag.

Für die Gäste war gut gesorgt, das kulinarische Motto saisonal bedingt der Spargel. Zwischen den einzelnen Musikvorträgen ergriff Birgit Steube das Wort und animierte die Anwesenden zum Mitmachen bei Aktionen rund um den Spargel. So konnten die Gäste das Gewicht eines Spargelkorbs schätzen mit anschließendem Gewinn des begehrten Gemüses. Drei Mannschaften stellten sich einer Reihe von Quizfragen rund um den Spargel, wobei nicht nur die Teams die richtige Antwort geben mussten, sondern auch der Saal mit eingebunden wurde. Mit noch mehr Musik des Blasorchesters klang das Stiftungsfest aus. sto

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.05.2019