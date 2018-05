Anzeige

Am Samstagnachmittag allerdings blieb die Besucherzahl überschaubar. Der Geschäftsführer und sein Team hofften auf den gestrigen Sonntag, an dem traditionell mehr los ist. Die Beteiligten jedenfalls waren an beiden Tagen mit Eifer dabei und ermöglichten sich selbst und den Gästen Abenteuer pur. „Oftmals sind hier drei Generationen vereint“, wusste Hörstkamp über die Familien, die der Leidenschaft des Mittelalters und dem Spektakel frönten. Familien aus dem Hunsrück, aus Wiesloch und Offenbach hatten ihre Lager aufgebaut. Ralph Dähn aus dem Vogelbergkreis bot mittelalterliche Kleidung an. „Die Kinderbekleidung ist aus eigener Herstellung“, versicherte der Händler. Unweit des Verkaufszeltes hatte Imker Felix Reisdorf aus Oberschlettenbach seine Station aufgebaut. Er verkaufte Honig und Met. Aus Bürstadt kam Stefan Wiedemann, bei ihm konnten Haithabu-Taschen aus Fell und Leder erworben werden. Einige Besucher wurden von dem geheimnisvollen Zelt der Handleserin Cara aus Bonn magisch angezogen. Die versprach, sie biete einen ebenso zauberhaften wie wissenschaftlichen Blick in die Zukunft. Wer sich traute, erfuhr zum Beispiel, wissbegierig und zur Perfektion neigend zu sein.

Verführerische Düfte wehten vom großen Marktplatz herüber. In den Buden wurde Gesottenes und Gebratenes angeboten. Spätestens hier hatte man das Gefühl, in einer vergangenen Epoche angekommen zu sein. Musiker spielten Schlager des Mittelalters und Tänzerinnen begeisterten mit ihrer Show mit bunten Tüchern. Indessen begann gleich neben dem Schauplatz eine Artistin sich aufzuwärmen. Auch ihre Aufführung gehörte in die Kategorie „bemerkenswert“. Das Fazit vieler Lagerleute und Besucher: eine sehr sehenswerte Veranstaltung.

Zum Thema Mittelalterliches Spektakel lockt Besucher