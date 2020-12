Stille Nacht in der Domkirche

Lampertheim.In diesem Jahr wird die Lukasgemeinde an Heiligabend die Weihnachtsbotschaft auf eine andere Weise transportieren. Die Pfarrer Sabine Sauerwein und Sven Behnke sowie Kantorin Heike Ittmann informieren darüber im Pressegespräch. „Heiligabend ist bei uns Hochsaison. Zu den drei Gottesdiensten am 24. Dezember kamen bislang rund 1800 Besucher“, blickt Behnke zurück. An Heiligabend gibt es diesmal eine „Stille Nacht“ zu erleben.

Die Verantwortlichen empfehlen, Gottesdienste im eigenen Heim zu feiern. Zuvor könne man dem Glockengeläut bei offenem Fenster lauschen. Die Glocken läuten um 15, 18 und 22 Uhr. Komplett auf ein Krippenspiel an Heiligabend verzichten wollten die Konfi-Teamer aber nicht. Auf der Homepage der Lukasgemeinde wird das biblische Spiel per Streaming zur Verfügung stehen.

Laut Pfarrer Behnke ist dort ab 24. Dezember auch ein neuer Podcast zum Thema Weihnachten zu finden. Das Orgelspiel übernimmt Heike Ittmann und an der Trompete ist Rüdiger Kurz zu hören Obendrein verweist der Lukaspfarrer auf die Sternen-Aktion mit dem Leitgedanken: „Was möchte ich dem Christuskind bringen?“ Zu diesem Zweck haben Gemeindemitglieder Papiersterne gebastelt, die vor der Tür der Domkirche zu finden sind. Auf den Basteleien können etwa eine Bitte, ein Dank oder ein Gebet Platz finden. Auch eine künstlerische Gestaltung ist erwünscht. Die Sterne können an Heiligabend, 15 bis 18 Uhr, an der Krippe vor der Domkirche abgelegt werden.

Weitere Bastelideen hatten die Konfirmanden mit Unterstützung von Steinmetz Holger Schinz-Sauerwein. „Sie haben weihnachtliche Fensterbilder aus Transparentpapier gefertigt, die an den Fenstern der Pfarrdienstwohnung, Römerstraße 94, angebracht und ab dem vierten Advent illuminiert werden“, erklärt Sven Behnke. Mit diesem warmen Schein wird ein Weihnachtsgruß gesendet. „Weihnachten ist mehr als Heiligabend“, gibt Behnke zu bedenken. Er lädt zu den Gottesdiensten an den Feiertagen ein, zu denen sich die Besucher anmelden müssen.

Wer zu Hause eine Andacht feiern möchte, findet Anregungen auf dem Faltblatt „Weihnachten zu Hause“, der, wie die Sterne, im Eingangsbereich der Domkirche liegt oder auf der Homepage zu finden ist. An Heiligabend sind die Pfarrer Sabine Sauerwein und Sven Behnke sowie Kirchenvorsteher von 15 bis 18 Uhr vor der Domkirche präsent, um den Interessenten Kerzen mit dem Weihnachtslicht zum Mitnehmen bereitzustellen. roi

