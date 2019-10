Stöberaktion für Festspiel-Fans

Worms.Die Nibelungen-Festspiele begeistern durch die Leistungen ihrer Bühnenakteure, aber auch durch die bildgewaltigen Inszenierungen. Dazu tragen vor allem die aufwendigen Kostüme und Requisiten bei, die oftmals in Handarbeit gefertigt werden und Unikate sind. Jetzt können einige Kostüme aus diesem Festspieljahr erworben werden. Zudem werden rund 50 Taschen zum Verkauf angeboten, die aus Bühnen- oder Bannerstoffen angefertigt sind. Von Montag, 28. Oktober, bis Mittwoch, 30. Oktober, jeweils von 13 bis 19 Uhr, können Theaterfreunde im Foyer des Künstlerischen Betriebsbüro der Festspiele (Von-Steuben-Straße 5) stöbern.

Besonderer Hingucker beim diesjährigen Verkauf sind die Lampions, die im Stück „Überwältigung“ während der Hochzeitprozession zu sehen waren und die die Szenerie in ein stimmungsvolles Licht tauchten. Sie sind in unterschiedlichen Formen gehalten und mit detailreichen Ornamenten verziert.

Auch die silbrig glänzenden, paillettenbesetzen Kostüme, die in der Inszenierung 2019 die Blicke der Zuschauer auf sich gezogen, gehen über den Ladentisch. Passend für die Zeit um Halloween wird zudem eine große Anzahl an verschiedenen LED-Kerzen und Grablichtern angeboten.

Für Freunde der Sagenwelt um Drachentöter Siegfried werden ebenfalls wieder die Nibelungentaschen bereitliegen. Die Taschen wurden von den Kostümbildnerinnen und Designerinnen Sarah Ullrich und Firuzeh Bischof entworfen und in Worms produziert. Es gibt sie in verschiedenen Größen und für unterschiedliche Verwendungszwecke. So stammen einige der Materialien von Fahnen oder Bannern aus Mesh- sowie PVC-Materialien, die zu Werbezwecken mit dem Motiv des jeweiligen Festspieljahres bedruckt wurden. Andere Modelle sind aus Bühnenstoffen hergestellt. Auf den Taschen sind so ganz individuell einzelne Schriftzüge oder Motivausschnitte erkennbar.

Generell gilt für die Aktionstage: Wer eine Requisite, ein Kostüm oder eine Tasche erwerben möchte, muss persönlich im Künstlerischen Betriebsbüro vorbeikommen. Alle Produkte können vor Ort ausschließlich bar bezahlt werden. Reservierungen sind nicht möglich. red

