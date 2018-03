Stöbern und schlemmen

Anzeige

HÜTTENFELD.Von abgewetzt bis nagelneu, vom Krimi bis zur Science-Fiction: Der Bücherflohmarkt der evangelischen Frauenhilfe Hüttenfeld zog am Wochenende erneut viele Schnäppchenjäger quer durch die Literaturgenres an. Ein reichhaltiges Kuchen- und Tortenbuffet lud die Bücherwürmer anschließend zum Verweilen ein.

Die Veranstaltung hat sich mittlerweile bewährt, zwei Mal jährlich und nun im vierten Jahr in Folge verkaufen die Hüttenfelder Frauen im evangelischen Gemeindezentrum in der Viernheimer Straße gebrauchte Bücher zum kleinen Geld. Ein einfaches Preissystem mit bunten Punkten markiert Bücher bis zu einem Preis von drei Euro für neuwertige Druckwerke, viele waren aber schon für 50 Cent erhältlich. Thematisch ist auf den langen Tischreihen alles zu finden: vom Besteller über Kinder-, Koch- oder Hörbücher bis hin zum historischen Wälzer.

Und selbst, wer literarisch nicht fündig wurde, der konnte sich durch die große Kuchenauswahl schlemmen. „Alles selbstgebacken – natürlich“, betonte Gemeindesekretärin Martine Rennert. Viele Besucher wussten offenbar davon, kamen eher zum gemütlichen Kaffeeklatsch am Samstagmittag als zum Bücherkauf. Was bei den Büchern übrig blieb, packten die 16 Helferinnen wieder in Kartons und bewahren es bis in den Herbst auf. Spätestens dann soll schon der nächste Bücherflohmarkt stattfinden. Mit den Erlösen unterstützt die Frauenhilfe regelmäßig Gemeindeprojekte, über die Jahre konnten so neue Fenster im Gemeindezentrum finanziert werden. ksm