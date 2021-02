Störche bauen ihre Nester

Lampertheim.Der Vorfrühling ist mit voller Wucht nach Lampertheim gekommen. Schon der blaue Himmel und die wärmenden Sonnenstrahlen am Wochenende lockten viele Ausflügler in das Freie. Die Temperaturen steigen rasant an, die Tage werden länger und zahlreiche Frühblüher sprießen. Und bei den Weißstörchen im AZ Vogelpark zeigen sich die ersten Frühlingsgefühle, die Paarung hat begonnen.

Die großen Vögel sind für Naturfreunde eine Attraktion. Denn es sieht imposant aus, wenn sie ihre Flügel ausbreiten und wie ein Segelflugzeug lautlos durch die Lüfte schweben. Auch bewundern die Spaziergänger ihre runden Horste, die hoch oben auf Nisthilfen gebaut sind, damit die Weißröcke eine gute Übersicht haben. Einige Storchenpaare haben sich die stattlichen Kiefern im Park als Brutstätte ausgewählt. In einer Waldkiefer konnte sogar eine „Etagenwohnung“ bezogen werden. Häufig bleiben Familien mit Kindern am Zaun des Parks stehen, um die Langschnäbel zu beobachten. Außerdem sind sie ein beliebtes Fotomotiv.

Zuerst hatten sich wahrscheinlich die Männchen im Vogelpark niedergelassen und die Weibchen kamen nach, vermutet der Storchenexperte und -beringer Klaus Hillerich. Er erklärt auf Anfrage: „Die Störche sind ihrem Horst treu und versuchen ihn jedes Jahr zu besetzen.“ Versucht später ein Eindringling das Nest zu erobern, könne es schon mal zu Kämpfen kommen. Seinen Besitzanspruch verdeutliche ein Storch auch mit einem fauchenden Geräusch.

Doch im Vogelpark scheint Einklang zu herrschen und der Familienplanung nichts mehr im Wege zu stehen. Ab und zu verlässt ein Weißstorch den Horst, um Nistmaterial oder Nahrung von den umliegenden Feldern und Wiesen zu beschaffen. „Das Männchen ist etwas größer und hat einen etwas längeren Schnabel“, weiß Hillerich. Darum ist auch anzunehmen, dass es sich das Weibchen in der Storchenwohnung bequem macht und der Hausherr seine Runden zieht. Als Mahlzeit hole er Regenwürmer, Mäuse und vorwitzige Amphibien in den Horst.

Kommt der Nestausstatter mit Zweigen zurück, ist zu sehen, wie er die Wohnung mit dem Geäst sorgsam renoviert. Obendrein wird die Sommerwohnung mit Gras und Moos ausgepolstert. Nach getaner Arbeit turteln die Vogelpaare verliebt. Sie kraulen sich gegenseitig das Gefieder. Mitte März könne dann die Eiablage erfolgen, denkt Hillerich. Er erklärt, dass er in Besitz von Listen der Arbeitsgruppe Weißstorchberingung in Hessen ist. Dort werden die hessischen Brutergebnisse dokumentiert. Auch in diesem Jahr wird er sich wieder auf den Weg nach Lampertheim machen und die Jungstörche beringen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.02.2021