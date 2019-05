Störmer bleibt Bürgermeister

Lampertheim.Amtsinhaber Gottfried Störmer bleibt für weitere sechs Jahre Bürgermeister in Lampertheim. Das ist das Ergebnis des Wahlabends am Sonntag, der an Spannung kaum zu überbieten war. Nur äußerst knapp – mit 50,6 Prozent der Stimmen – erreichte Störmer die absolute Mehrheit und entschied damit das Rennen um den Chefsessel im Stadthaus bereits im ersten Wahlgang. Herausforderer Marco Steffan lieferte dem Amtsinhaber dabei – für viele überraschend stark – ein Duell auf Augenhöhe. Er kam am Ende auf 44,4 Prozent. Lothar Pfeiffer, der dritte Kandidat im Bunde, hatte mit dem Ausgang der Wahl nichts zu tun und landete mit 5,1 Prozent abgeschlagen und nicht ganz unerwartet auf Platz drei.

Als kurz vor 20 Uhr die Ergebnisse aus den ersten Wahllokalen im Lampertheimer Stadthaus präsentiert wurden, mussten bereits zusätzliche Stühle hineingetragen werden. Das Interesse war riesengroß. Gottfried Störmer, der mit seiner Frau gekommen war, hatte an einem der Tische Platz genommen, gemeinsam mit Bundestagsabgeordnetem Michael Meister, Landtagsabgeordnetem Alexander Bauer (beide CDU) sowie seinen Bürgermeisterkollegen Helmut Glanzner (Einhausen) und Felix Kusicka (Biblis), die offenbar auch alle das Ergebnis der Lampertheimer Bürgermeisterwahl aus erster Hand erfahren wollten.

Erst nachdem die Stimmen der vier Briefwahlbezirke zu denen der übrigen Wahlbezirke addiert worden waren, um 22.03 Uhr, stand fest: Störmer ist wiedergewählt – es gibt doch keine Stichwahl. Danach hatte es nämlich lange Zeit ausgesehen. Nach Auszählung von 13 der insgesamt 25 Wahlbezirke war Herausforderer Marco Steffan zwischenzeitlich sogar bis auf weniger als 80 Stimmen an Störmer herangekommen.

Während Störmer in den Stadtteilen Hofheim und Rosengarten jeweils deutlich über die 50-Prozent-Marke kam, in Hüttenfeld mit 62 Prozent sogar eindeutig das Rennen machte, lag Steffan (48,8 Prozent) in Neuschloß vor dem Bürgermeister (46,3 Prozent).

Trotz des lange offenen Wahlausgangs und obwohl die Notwendigkeit einer Stichwahl wie ein Damoklesschwert über ihm schwebte, wirkte Störmer die ganze Zeit über wie die Ruhe selbst. Für seine Bürstädter Amtskollegin Bärbel Schader stimmte er sogar ein Geburtstagsständchen an und forderte alle im proppevollen Saal auf, mitzusingen. Am Ende war es der Bürgermeister selbst, der die Glückwünsche entgegennehmen und sich feiern lassen durfte.

Einen Kommentar und weitere Berichte zur spannenden Lampertheimer Bürgermeisterwahl lesen Sie am Dienstag im Südhessen Morgen.

