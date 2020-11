Störmer: „Bollwerk der Kunst“

Lampertheim.2018 erstmals verliehen, geht der Kulturpreis in diesem Jahr an die Lampertheimer Volksbühne (wir berichteten). Nachdem der Preis zuvor mit Organistin Heike Ittmann und Musikschullehrer Joachim Sum an musiktreibende Künstler gegangen sei, komme nun die Darstellende Kunst zu ihrem Recht, freute sich Bürgermeister Gottfried Störmer bei der Preisverleihung im Alten Rathaus.

Im Beisein des früheren sowie des aktuellen Vorsitzenden des Vereins der Volksbühne, Klaus Jenner und Frank Griesheimer, würdigte Störmer die hohe Popularität der Mundart-Mimen über die Gemarkungsgrenzen hinaus. Die Volksbühne sei ein „Bollwerk der Kunst“ in Lampertheim. Der Bürgermeister stellte auch das soziale Engagement des Vereins heraus, der die Einnahmen aus den Theatervorstellungen ausnahmslos an gemeinnützige Organisationen weitergibt. Auch den mit 2000 Euro dotierten Kulturpreis wollen die Theaterleute einem sozialen Zweck zuführen.

Mit ihrer Entscheidung habe es sich die Kulturkommission unter der Leitung von Stadtrat Gottlieb Ohl gleichwohl nicht leicht gemacht; vielmehr habe es sich um ein „Ringen um die beste Lösung“ gehandelt. Mit Blick auf die kulturlähmende Wirkung der aktuellen Corona-Pandemie freute sich Störmer auf neue Theatererlebnisse im kommenden Jahr.

Störmer und Ohl überreichten den beiden Vereinsvertretern den Scheck, die vom Hofheimer Künstler Bernhard Hossner geschaffene Siegerskulptur und einen Präsentkorb. Laut Kommissionschef Ohl ist die Entscheidung über die Vergabe des diesjährigen Kulturpreises einstimmig getroffen worden. Die Volksbühne sei Wegbereiter für die Mundartszene in Lampertheim. Mit 74 aktiven und 526 passiven Mitgliedern sei der Verein „Botschafter Lampertheims“.

Der amtierende Vorsitzende der Volksbühne, Griesheimer, sagte über die Entscheidung der Kulturkommission: „Wir freuen uns sehr darüber. Wir fühlen uns sehr geehrt.“ Auch er hofft, im kommenden Jahr wieder die Bühne in der traditionellen Spielstätte, der ehemaligen Notkirche der Evangelischen Lukasgemeinde, beziehen zu können. Die 17 Vorstellungen, die die Schauspieler der Volksbühne im vorigen Jahr bestritten hätten, seien allesamt ausverkauft gewesen. Derzeit werde erwogen, eine Sommerspielzeit unter freiem Himmel anzubieten, sollten die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie anhalten. In den vergangenen Jahren ist laut Griesheimer eine Gesamtsumme von rund 500 000 Euro gespendet worden, darunter an die Deutsche Kinderkrebshilfe in Heidelberg.

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.11.2020