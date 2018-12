Störmer: „Gewinn für Hofheim“

Auszeichnung

Comedian Bülent Ceylan erhält Courage-Orden

Der Heimat- und Carneval-Verein Bürstadt vergibt den Courage-Orden 2019 an den Comedian Bülent Ceylan. Die Preisverleihung findet am Sonntag, 20. Januar, um 14.11 Uhr im Bürgerhaus in Bürstadt statt. Die Laudatio hält Franz ...