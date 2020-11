Störmer: Gute Neuigkeiten für Neuschloß

Neuschloß.„Zwei neue Bushaltestellen für Neuschloß“, ist eine Pressemitteilung der Lampertheimer Stadtverwaltung überschrieben. Angekündigt wird darin ein Vergabeverfahren Ende dieses beziehungsweise Anfang kommenden Jahres, damit das Projekt realisiert werden kann. „Gute Neuigkeiten für den Stadtteil“, hofft Bürgermeister Gottfried Störmer auf eine dankbare Resonanz.

Die will ihm die Vorsitzende der Bürgerkammer, Carola Biehal, auch nicht grundsätzlich versagen. Dennoch kommentiert sie die als Erfolgsmeldung apostrophierte Pressemitteilung aus dem Stadthaus skeptisch. Schließlich habe es schon vor drei Jahren eine fertige Planung für die Verlegung der beiden Bushaltestellen an der L 3110 in den parallelen Seitenweg gegeben. Mehrfach sei die Umsetzung des Bauvorhabens daraufhin verschoben worden.

So musste der Stadtteil zurückstehen, als in der Neuschloßstraße am östlichen Ortseingang Lampertheims ein Kreisel, eine Linksabbiegespur und in diesem Zusammenhang die Verlegung der dortigen Bushaltestelle gebaut werden sollten. Anschließend machte die Verwaltung fehlende finanzielle Mittel geltend, die zur Folge hatten, dass sämtliche Maßnahmen, die noch nicht ausgeschrieben waren, auf Eis gelegt wurden.

Wunsch und Wirklichkeit

Mit der Sanierung der L 3110 in diesem Sommer schob sich ein weiteres Ereignis zwischen Wunsch und Wirklichkeit im Stadtteil. Die Lampertheimer SPD hatte daraufhin geargwöhnt, das Projekt stehe entgegen der parlamentarischen Beschlusslage gar nicht mehr auf der Agenda der Verwaltung. Bürgermeister Störmer hatte diese Annahme im Gespräch mit dieser Redaktion seinerzeit dementiert.

Der Verwaltungschef ist es auch, der allen Beteiligten für deren „Geduld und Beharrlichkeit“ dankt. Nach aktueller Schätzung beliefen sich die Baukosten auf 300 000 Euro. Darin enthalten seien unter anderem die Verlegung und der Neubau der beiden Bushaltestellen in die Forsthausstraße, die Entsorgung kontaminierten Erdreichs und eine Erweiterung der Ampelanlage. Auch müsse die Forsthausstraße verbreitert werden, weil es aufgrund der beiden Bushaltestellen zu Begegnungsverkehr kommen kann. Störmer informiert über die Bewilligung von Landesfördermitteln in Höhe von 186 400 Euro. Damit blieben an der Stadt Kosten in Höhe von 113 600 Euro hängen.

Aus Sicht der Bürgerkammer-Vorsitzenden Carola Biehal kommt dem Bauprojekt eine große Bedeutung zu. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung und der vielfach nicht eingehaltenen Fahrgeschwindigkeit durch Autofahrer sei es ein erhöhtes Sicherheitsrisiko besonders für Kinder oder ältere Menschen, die Landesstraße zu überqueren, um dort in den Bus in Richtung Hüttenfeld zu steigen. Ein „sicherer Einstieg für Jung und Alt“ sei deshalb dringend erforderlich.

Vor der Sanierung der Altlasten im Stadtteil hätten sich die Bushaltestellen bereits in der Forsthausstraße befunden, so Carola Biehal im Gespräch mit dieser Redaktion. Die Rückverlegung nach der Sanierung sei damals beschlossene Sache gewesen, erinnert sich die Bürgerkammer-Sprecherin. Dass die Maßnahme erst nach einem parlamentarischen Beschluss ausgeschrieben werden könne, bezeichnet sie als irritierend.

Der Pressesprecher der Lampertheimer Stadtverwaltung, Christian Pfeiffer, bestätigt auf Anfrage, ein parlamentarischer Beschluss sei erforderlich, da der Lampertheimer Haushaltsplan für das kommende Jahr noch nicht genehmigt sei und die Maßnahme durch die Stadtverordnetenversammlung freigegeben werden müsse. Pfeiffer räumt ein, es sei „unglücklich, dass das alles so lange gedauert hat“.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 25.11.2020