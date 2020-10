Störmer: „Haben wir gelernt?“

Lampertheim.Nach seiner Rede am Platz der ehemaligen Lampertheimer Synagoge im November 2019 hatte der Kreisverband der AfD eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Gottfried Störmer angestrengt. Die Beschwerde hatte Erfolg: Störmer musste sich von Landrat Christian Engelhardt darauf hinweisen lassen, dass er sich mit parteipolitischen Aussagen in der Öffentlichkeit zurückzuhalten habe. Doch auch ein Jahr später sieht Störmer keinen Grund, von seinen damaligen Äußerungen abzurücken.

Mit folgendem Passus war der Lampertheimer Verwaltungschef seinerzeit beim AfD-Kreisverband in Ungnade gefallen: „„Auch heute gibt es eine Partei – ich benenne sie auch, die AfD –, die einfache und einfachste Lösungen anbietet und uns glauben macht, es gibt bestimmte Menschen, Menschengruppen, die Schuld daran sind, dass es uns, der Gesellschaft, zumindest aber ihrer Klientel wirtschaftlich schlecht geht“. Die AfD sei „das Pulverfass an der Demokratie. Protest wählen heißt zündeln“.

Diese Aussagen stehen einem Bürgermeister nach Auffassung der AfD nicht zu. Sie überschritten die Äußerungsbefugnisse von Amtsträgern, die von der allgemeinen Meinungsfreiheit nicht gedeckt seien. Sie seien Ausdruck mangelnder Neutralität. Auch werde hierdurch möglicherweise Einfluss auf Wahlentscheidungen der Bürger genommen.

Störmer hatte auf die Beschwerde im Gespräch mit dieser Redaktion „sehr gelassen“ reagiert. Auch ein Jahr später bekräftigt er seine kritische Aussage zur Rechtspartei: „Da gehe ich keinen Millimeter von weg.“ Zumal Teile der AfD durch den Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft worden seien. Angesichts der zunehmenden antisemitischen Entwicklungen sehe er bis heute Anlass, rechtsextreme Positionen zu verurteilen. 2019 habe ein Täter versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen. Mittlerweile sei die Zahl antisemitischer Straftaten hierzulande auf über 2000 im Jahr gestiegen. Ihm stelle sich daher die Frage: „Haben wir aus unserer Geschichte gelernt?“

Mit dieser Frage befasst sich der Bürgermeister auch in seiner Rede, die er zum Jahrestag der Reichspogromnacht vorbereitet hat. Am 10. November stand vor 82 Jahren auch die Lampertheimer Synagoge in Flammen. Doch ob Störmer seine Rede vor Publikum wird halten können, ist angesichts der aktuellen und der sich womöglich weiter verschärfenden Corona-Verordnungen ungewiss. Die kommenden Tage würden zeigen, welches Format die traditionelle Gedenkstunde am Platz vor der ehemaligen Synagoge bekommt. Womöglich werde die Rede als Video-Podcast ins Netz gestellt.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.10.2020