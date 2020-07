Störmer: Streit zweier Abteilungen

Lampertheim.Gernot Diehlmann (FDP) erinnerte im Stadtparlament an den interfraktionellen Antrag vom Februar dieses Jahres, der Magistrat möge sich für einen naturnahen Wasserhaushalt des Heegwassers einsetzen, wie er vor der Entfernung einer sogenannten Schließe bestanden habe. Er fragte an, wie es um die Umsetzung dieses Antrags bestellt sei. Laut Bürgermeister Gottfried Störmer ist das Regierungspräsidium Darmstadt als verantwortliche Behörde ersucht worden, eine solche Schließe einzubauen. Gescheitert sei dies bislang an unterschiedlichen Auffassungen zweier im Regierungspräsidium damit beschäftigten Abteilungen. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.07.2020