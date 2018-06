Anzeige

So unterstütze die Stadt das Bauprojekt im Heideweg mit Zuschüssen in Höhe von zweimal jährlich 230 000 Euro. Freilich ließe sich an dieser Stelle auch fragen, wie Störmer ausführt, ob die Stadt angesichts der hohen Zuschüsse nicht auch selbst als Investor auf den Plan treten könnte. Ansonsten komme die Verwaltung der Baugenossenschaft mit operativer Mithilfe entgegen, etwa als Vermittlerin gegenüber dem Kreisbauamt oder dank dem Verzicht auf restriktive Bauvorschriften. Was das künftige neue Lampertheimer Wohnbaugebiet – das Gleisdreieck – betrifft, so hat der Bürgermeister die Baugenossenschaft durchaus im Visier. Dort bestehe die Absicht, fünf Prozent der Wohnungen als preisgünstig auszuweisen. „Da müssen wir miteinander ins Gespräch kommen“, kündigt Störmer an. „Natürlich wird die Baugenossenschaft dabei berücksichtigt werden.“ Aber eben nicht bevorteilt.

Für den Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Lampertheim (SEL), Jens Klingler, ist die Baugenossenschaft „der geborene Partner“, was die Herstellung von öffentlich geforderten Wohnungen betrifft. Das Unternehmen sei durchaus in der Lage, im Vergabeverfahren mitbieten zu können. Sie gewähre jedoch gegenüber freien Anbietern die Sicherheit einer längerfristigen Sozialbindung. Allerdings hat sich Klingler gewundert, dass die Baugenossenschaft kein Interesse an einem Grundstück im Hüttenfelder Landgraben gezeigt habe. Dieses sei von der SEL für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus freigegeben worden.

Probleme in Stadtteilen

Gerhard Bühler, für die Baugenossenschaft noch bis Juli als Geschäftsführer im Amt, kann die Frage leicht beantworten: Nutzer von öffentlich geförderten Wohnungen verfügten häufig nicht über Möglichkeiten der Eigenmobilität. Eine Vermietbarkeit sei im Stadtteil deshalb schwierig. Auch beim Kirchengrundstück, das die Stadt in Neuschloß in Erbpacht nehmen und weiter verpachten will, sieht Bühler hinderliche Aspekte, die er unter anderem an den hohen Erlöserwartungen der Lampertheimer St. Andreaskirche festmacht.

In der Sophie-Scholl-Straße habe die Baugenossenschaft angeboten, das Grundstück zu einem Preis weit über dem Bodenrichtwert zu erwerben. In diesem Fall würde sie dort ortsübliche Mieten erheben; im Gegenzug würde die Genossenschaft der Stadt Belegungsrechte für Wohnungen abtreten, die aus der Bindungspflicht fallen. Noch hofft Bühler, dass sich Stadt und Genossenschaft einigen können.

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.06.2018