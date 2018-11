Störmer: Verschwisterung lebt von Freundschaften

Lampertheim.„Wochenlang haben wir den Empfang vorbereitet“, erklärte Margit Selb, Ehrenpräsidentin des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß (CCRW) 1956 Lampertheim. Sie bedankte sich bei ihren Mitstreitern und Organisatoren wie dem Ehepaar Rosemarie und Helmut Emich sowie den Mitarbeitern der Stadt Lampertheim.

Im Sitzungssaal des Stadthauses wurde am Samstagvormittag die freundschaftliche Verbundenheit des Lampertheimer Karnevalvereins und der t‘ Folkloorke Adegem (Stadtteil von Maldegem) gefeiert. Die belgischen Freunde waren angereist, um am Abend die Kampagnen-Eröffnung des CCRW mitzufeiern. Selb freute sich über das Kommen der Folklore-Gruppe und der zahlreichen CCRW-Vereinsmitglieder. Unter den rot-weißen Fastnachtern waren unter anderem die am Vormittag noch amtierende Stadtprinzessin Jennifer I., Sitzungspräsident Markus Gutschalk, Vereinsvorsitzender Freddy Herweck und ehemalige Prinzessinnen und Senatoren.

Bewegende Momente

Musiker Thomas Wörner stimmte Semino Rossis Lied „Rot sind die Rosen“ an – ein bewegender Moment. Bürgermeister Gottfried Störmer hieß die Gäste willkommen. Auch begrüßte er den Kreisbeigeordnete Karsten Krug sowie Alt-Bürgermeister Erich Maier und Spargelkönigin Christin I. Freundschaften, so Störmer, machten den Wert der Verschwisterung und Europas aus.

Im Vorfeld hatten sich Margit Selb und Helmut Emich Gedanken gemacht, womit sie die Feiernden erfreuen könnten. Es wurden Schnappschüsse von den gegenseitigen Besuchen zusammengetragen. Der belgische Prinz Jan vom „Rat von Elf“ hatte eine Präsentation angefertigt, die anschließend über die Leinwand flimmerte und die von Selb und Emich moderiert wurde. Zu sehen war der Beginn, als im Jahr 1978 die Freundschaft mit dem belgischen Verein t’Folkloorke begann, die sich zu einem festen Bestandteil der Kampagne entwickelt hat.

Von städtischer Seite sei die Idee gekommen, zum Partnerschaftstreffen 1978 die CCRW-Tanzgruppe „Française“ mit einem französischen Folkloretanz nach Maldegem zu schicken. Der frühere Bürgermeister Hans Pfeiffer habe die Treffen in die Wege geleitet. Diese seien stets von Erfolg gekrönt gewesen, erklärte Selb: „Es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen, und wir hatten viel Spaß.“

In der folgenden Präsentation waren die Vereinsmitglieder in Aktion zu sehen. Sie amüsierten sich manchmal köstlich, schließlich haben sie sich in den vielen Jahren ein wenig verändert. Bewegende Grußworte über die langgehegte Freundschaft der beiden Vereine kamen auch von Kaiser Frank Willems. Und Vereinsmitglied Ria Geernaert ließ die Kameradschaft mit den deutschen Fastnachtern Revue passieren.

Anschließend erhielt Erich Maier, der sich in seiner Amtszeit als Bürgermeister stets für die Narren eingesetzt habe, aus den Händen von Selb und Herweck den Ehrenorden in Silber verliehen. Und als Thomas Wörner den Roland-Kaiser-Song „Bis zum nächsten Mal“ anstimmte, war der Moment besonders feierlich.

© Südhessen Morgen, Montag, 19.11.2018