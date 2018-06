Störmer verspricht, mehr zu tun

Anzeige

Lampertheim.Schon länger häufen sich Berichte über den dramatischen Rückgang von Wildbienen, Fliegen, Käfern und Schmetterlingen. Insekten bilden aber die Basis der Nahrungskette und sorgen für die Bestäubung von Wild- und Nutzpflanzen. Ein Arbeitskreis innerhalb der lokalen Agenda 21 hat daraufhin Ideen für Gegenmaßnahmen gesammelt, darunter ein Flyer, eine Unterschriftenliste und eine Auflistung von Flächen, die nach Ansicht der Naturschützer seitens der Stadt mit insektenfreundlichen Pflanzen angelegt werden könnten.

Mit insgesamt 241 Unterschriften, die sie bei der Spargelwanderung gesammelt hatten, gingen nun drei Vertreter des Lampertheimer Naturschutzbundes (Nabu) zum Bürgermeister, um ihm die Liste zu überreichen. „Die Unterschriften kamen mehrheitlich aus Lampertheim. Wir verstehen sie als Schub für die weitere Arbeit der Stadt gegen das Insektensterben“, erklärte Nabu-Vorsitzende Andrea Hartkorn. Auf der Liste werden die Entscheidungsträger neben der Anlage neuer Blühflächen auch aufgefordert, Neonicotinoide auf städtischen Flächen zu verbieten sowie Verhandlungen mit den Lampertheimer Landwirten bezüglich Ackerrandstreifen zu führen.

„Tropfen auf dem heißen Stein“

„Die Unterschriftenliste zeigt, wie wichtig den Bürgern der Umweltschutz in Lampertheim ist. Wir nehmen dieses Thema sehr ernst und werden uns neben den bisher schon angestoßenen und durchgeführten Aktionen auch weiterhin für Verbesserungen im Natur- und Umweltschutz einsetzen“, erklärte Bürgermeister Gottfried Störmer. Die Vertreter des Nabu stellten fest, dass sich bereits einiges getan habe. Eine gemeinsame Arbeitsgemeinschaft „Biodiversität“ wurde ins Leben gerufen. Es sollen weitere Blühstreifen ausgewiesen werden, Pflanzaktionen mit Schulklassen und Kindergärten seien geplant. „Dies sind alles Schritte in die richtige Richtung, allerdings angesichts des massiven Einbruchs bei Schmetterlingen und Wildbienen nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, so der Kommentar von Nabu-Mitglied Dieter Melchior.