„Stolz auf Jugendarbeit“

Lampertheim.Der Adventskalender hat 24 Türchen, und deshalb hatte sich auch der Nachwuchs des Ortsvereins der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) 24 kleine Programmpunkte für die Weihnachtsfeier einfallen lassen. In der Fahrzeughalle waren Tische und Bänke aufgebaut, und es roch intensiv nach weihnachtlichen Zutaten. Natürlich spielte Glühwein eine große Rolle, aber auch Crêpes und Waffelgeruch ließen keine Zweifel am Anlass der Feier aufkommen.

Die Kleinsten des DLRG-Nachwuchses und der Schwimmkurse hatten die Gestaltung der Feier übernommen, und, wie Pressesprecherin Ina Lederer erzählte, hatte sich die 17-köpfige Kinderschar intensiv vorbereitet. In einem Wochenend-Workshop wurden Ideen entwickelt und ausprobiert. Ivone Glaschke und Vanessa Marsch waren letztlich für das Ergebnis verantwortlich. Schon beim zweiten Programmpunkt – einer Lichtershow zu dem Lied „Schneeflöckchen Weißröckchen“ – wurde der Wunsch nach einer weißen Weihnacht geweckt. Kleine Sketche folgten, wobei manche Akteure bereits eine große Gelassenheit bei den Sprechrollen zeigten.

Auch die Musik kam nicht zu kurz: In wechselnden Besetzungen, mal mit Flöte und Geige oder Querflöte, wurden Weihnachtsweisen wie „Ihr Kinderlein kommet“ oder „Fröhliche Weihnacht“ vorgetragen und jeweils mit Beifall von den Zuhörern bedacht. Nett auch die Idee, die einzelnen Programmpunkte von einem Engel anzeigen zu lassen. In bunter Folge wechselten die Beiträge ab, wobei das Lied von der Weihnachtsbäckerei besonders gut ankam, bei dem die kleinen Protagonisten an Tischen eifrig backten. Gegen Ende der Vorführungen sangen alle gemeinsam „O Tannenbaum“, dabei wurde selbiger geschmückt. Der Weihnachtsmann erschien und verteilte kleine Geschenke an den gesamten Nachwuchs.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Jugendarbeit“, betonte Lederer und ergänzte, dass man dem Jugendnachwuchs nicht nur das Schwimmen und die diversen Lebensrettungsmaßnahmen beibringen wolle. In ihnen wolle man auch die Lust und den Spaß an der Gemeinschaft wecken. sto

© Südhessen Morgen, Montag, 17.12.2018