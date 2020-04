Straßen werden teilweise gesperrt

Lampertheim.Wegen Tiefbauarbeiten wird die Biedensandstraße in Höhe Hausnummer 26/26a (zwischen Grubenweg und Am Bachgrund) sowie 31a (zwischen Am Bachgrund und Rheinstraße) ab Montag, 6., bis Freitag, 17. April, für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Arbeiten erfolgen nacheinander, so dass nicht zeitgleich zwei Vollsperrungen auf einer Strecke stattfinden. Die Vollsperrung auf Höhe 26/26a besteht nur tagsüber. Umleitungen sind eingerichtet. Auch das Teilstück der Wilhelmstraße zwischen Martin-Kärcher- und Neuschloßstraße wird wegen Tiefbauarbeiten vom 6. bis 17. April gesperrt. Hier ist ebenfalls eine Umleitung beschildert. Die Bushaltestelle Wilhelmstraße kann in diesem Zeitraum nicht bedient werden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 06.04.2020