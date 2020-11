Straßensperrungen und Umleitungen

Lampertheim.Wegen Tiefbauarbeiten wird die Biedensandstraße im Teilstück zwischen Rheinstraße und B 44 in der Zeit vom 30. November bis voraussichtlich 11. Dezember für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt. Die Straße ist bis zur Vollsperrung befahrbar. Autofahrer werden über An der Sandbeune, Schwalbenstraße und Biedensandstraße umgeleitet. Von der Biedensandstraße wird der Verkehr über die Rheinstraße, Am Graben und B 44 umgeleitet. Die Haltestelle in der Biedensandstraße wird in dieser Zeit nicht angedient. Es wird eine Ersatzhaltestelle auf Höhe der Carl-Lepper-Straße stehen.

Ferner wird die Abbiegespur auf der B 44 von Bürstadt aus kommend in die Römerstraße vom 30. November bis voraussichtlich 2. Dezember voll gesperrt werden. Die offizielle Umleitung erfolgt hier über die Wilhelmstraße. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.11.2020