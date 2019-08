Strecke und Wetter passen

Hüttenfeld.Wie inzwischen üblich begann die Hüttenfelder Kerwe bereits am Freitagabend, da auch diesmal wegen Personalmangels bei den Vereinen auf den Kerwemontag verzichtet wurde. Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg und Bürgermeister Gottfried Störmer eröffneten das dreitägige Treiben, und erstmals standen ihnen echte „Kerweborsch“ zur Seite, die den Kerwebaum aufstellten.

Der 32. Kerwelauf, organisiert von Sven Gerhardt und seinen unzähligen Mitarbeitern von der SG Hüttenfeld, fand wieder am Samstagnachmittag statt. Die Hitzewelle der vergangenen Wochen war abgeebbt, und so fanden die 150 Läuferinnen und Läufer eher kühle, aber für Sportler optimale Bedingungen vor.

Die Strecke im Wald war bestens präpariert. Es gab ein eigens für jeden Helfer entworfenes T-Shirt. Die Hüttenfelder Designerin Franziska Schmidt-Thieme hatte hierzu ein Motiv kreiert, wo ein Sohlenabdruck eines Sportschuhs zu sehen war, in den die Straßenzüge Hüttenfelds geschickt eingearbeitet wurden.

Mannheimerin sehr stark

Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg gab den Startschuss zu den drei Disziplinen, dem 2000-Meterlauf der Schüler, sowie dem 10 000-Meterlauf und dem Halbmarathon, die durch die Wälder rund um Hüttenfeld führten. Unterstützt und gesponsert wurde die Veranstaltung von der Volksbank Südhessen in Darmstadt und einigen Hüttenfelder Firmen.

Nur elf Kinder – wohl unter anderem den Sommerferien in Baden-Württemberg geschuldet – nahmen am 2000-Meter-Schülerlauf teil. 87 Teilnehmer gingen zu den 10 000 Metern an den Start und 52 Läuferinnen und Läufer versuchten sich im Halbmarathon (21,3 Kilometer).

Bei den Schülern kam Ole Walter (4:16) vom SV Mörlenbach auf den ersten Platz, gefolgt von Tim Deis (4:19) aus Haan. Auf der 10 000-Meter-Strecke siegte Bjarne Friedrichs von der TSG 78 Heidelberg mit 35 Minuten und 6 Sekunden. Auf den zweiten Platz kam eine Frau: Die Mannheimerin Fabienne Königstein lieferte sich mit dem Führenden und Dominic Marquedant einen spannenden Endspurt. Beide kamen mit nur zwei Sekunden Rückstand zeitgleich auf den zweiten Platz. Und in der Königsklasse, dem Halbmarathon, konnte bei den Herren Tobias Schuster (1:1:27:52) vom Heppenheimer Skiclub die Konkurrenz hinter sich lassen. Bei den Damen war Sylvia Kühlwein (2:13:14) die Schnellste.

Auf dem Kerweplatz wurden anschließend die Sieger geehrt. Den Ehrenpokal der Stadt Lampertheim für das teilnehmerstärkste Team erhielt das Nibelungenlauf-Team aus Worms. ron

© Südhessen Morgen, Montag, 19.08.2019