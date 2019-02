Streifzug durch Coco Chanels Leben

Worms.Ein hinreißender Ballett-Abend war mit dem „Mythos Coco“ am Mittwochabend im Wormser zu erleben. Das Salzburger Landestheater faszinierte in der Aufführung mit technischer Brillanz und großartiger Ausdrucksstärke. Die Besetzung der Rollen, die Effekte für die Handlungsaussagen sowie die künstlerische Gestaltung wurden sehr sensibel ausgewählt. Dieses Handlungsballett über Coco Chanel wird von Peter Breuer (Idee und Choreografie) und Maren Zimmermann (Libretto und Dramaturgie) auf die Bühne gebracht.

Bevor sich der Theatervorhang im Wormser öffnete, trat der Choreograf Peter Breuer in das Rampenlicht und erklärte den Freunden des klassischen Tanzes die Story des Bühnenwerkes in groben Zügen. Es zeigte sich jedoch, dass die Handlung faszinierend klar zu verstehen ist, dank der effektvollen Inszenierung, der persönlichen Darstellungskraft der Tänzer, der gewählten Frisuren, des Make-ups und der Kostüme der zu verkörpernden Rollen, der Bühnenausstattung und der auserkorenen Musik.

Drei Cocos auf der Bühne zu sehen

Gut zu erfahren war, dass sich die Titelpartie drei Cocos teilen und deshalb im Ablauf auch drei Ballerinas auf der Bühne tanzen: Coco als kleines Mädchen (Isabella Kozousek), als junge Frau (Jacqueline Márcia) und später als Coco Chanel (Anna Yanchuk). Die zuletzt genannte Ballerina kam im Aussehen, durch die schöpferische Arbeit der Maskenbildnerinnen Maria Gradl und Sandra Platz, dem Original sehr nahe. Sie verkörperte die besonders anspruchsvolle Figur der Geschäftsfrau und später auch der alternden Chanel. Die Zeit, als Coco Chanel eine der gefragtesten Hutmacherinnen ist, wird mit vielen, von der Bühnendecke herabhängenden Hüten dargestellt. Im Jahr 1909 gründete sie ein Hutatelier in Paris. Anfangs entwirft sie nur für sich und ihre Freundinnen Mode. 1915 eröffnete sie ihr erstes Modehaus. Sie sei sehr kreativ gewesen und habe die Mode maßgeblich beeinflusst, hatte Choreograf Breuer angekündigt. „Sie hat die Frauen aus ihren engen Kleidern befreit“, so Breuer. Und auch diese Szene war wunderbar nachgestellt. Chanel-Mannequins zeigten sich tanzend in funktioneller Damenmode mit Bewegungsfreiheit.

1922 brachte die Modefachfrau ihr Parfüm Chanel N° 5 auf den Markt. Auf der Bühne entwickelte sich nun ein glanzvoller Reigen, denn in den 20er Jahren lebte die Modedesignerin üppig und tummelte sich im illustren Kreis aus Künstlern, Intellektuellen und vermögenden Industriellen. Chanel lernte auch Josephine Baker, den ersten dunkelhäutigen Superstar kennen. Im Handlungsballett wird Baker von einem Mann, Diego da Cunha, verkörpert. Der Solist meisterte seine Sprünge geradezu spielerisch und erhielt Szenenapplaus.

Große Emotionen

Die Mode-Ikone wechselte ihre Liebhaber, und diese rein körperliche Leidenschaft wurde von den Solisten mit großen Emotionen und Ästhetik dargestellt. Chanel hatte ein Verhältnis mit Arthur Capel (Pedro Pires), der bei einem Autounfall ums Leben kam. Das Geräusch eines heftigen Aufpralls wurde eingespielt. Ihre beste Freundin Misia Sert (Christina Uta) tröstet sie. Auch mit Opiumrauchen. Später hatte Coco Chanel eine Liaison mit dem Komponisten Igor Strawinsky (Flavio Salamaka).

Eine besonders brisante Affäre soll jedoch die mit dem deutschen Diplomaten Hans Günther von Dincklage, Meisterspion und Sonderbeauftragter des Reichssicherheitshauptamts in Frankreich (Alexander Korobko), gewesen sein. Die heitere Stimmung auf der Bühne endete abrupt, die französischen Chansons verstummten, die Musik nahm tragische Töne an. Der Grund: die Deutsche Besetzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg. 1954 macht die Mode-Ikone in Salzburg Urlaub, und dort in einem Hotel inspiriert sie ein Liftboy (Pedro Pires) mit seinem Trachtenjanker zu dem wohl bekanntesten von ihr kreierten Kleidungsstück, der klassischen Chanel-Jacke.

Die Besucher waren begeistert. Für den Streifzug durch Cocos Leben und für die bewundernswerten Leistungen des Ensembles dankten sie mit stehendem Applaus. roi

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.02.2019