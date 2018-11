Streng kalkulieren

Vor zwölf Jahren hat die Stadt Lampertheim drei größere Wohnprojekte für Zwecke des sozialen Wohnens an die Baugenossenschaft veräußert. Sie hat dies nicht nur mit Blick auf die Einnahmen entschieden, sondern auch aufgrund der Folgekosten, die die Verwaltung und Instandhaltung von Immobilien mit sich bringen. Nun entfacht Bürgermeister Gottfried Störmer die Debatte neu, weil er die Rechnung aufmacht: Mehrere Jahre Fördergelder für Fremdinvestoren – das reicht für ein eigenes Immobilienprojekt.

Doch solche Erwägungen bedürfen in der Tat einer strengen Kalkulation. Dies natürlich vor allem mit Blick auf die keineswegs rosige Haushaltslage. Es müssten schon Fördermittel aus mehreren Haushaltsjahren zusammenkommen, um wenigstens in die Nähe jener acht Millionen Euro zu gelangen, die die Lampertheimer Baugenossenschaft aktuell in knapp 40 Wohneinheiten investiert hat. Darüber hinaus wäre aber auch zu prüfen, welche Folgen die Einstellung von städtischen Zuschüssen auf andere Investoren – die Baugenossenschaft wie auch andere Träger – hätte. Droht denn nichts weniger als eine Schwächung des Immobilienmarktes, die von der Stadt nicht kompensiert werden könnte.

Die Lampertheimer Baugenossenschaft selbst macht deutlich, dass sie ohne städtische Zuschüsse nicht mehr wirtschaftlich kalkulieren könnte. Geschäftsführer Wolfgang Klee spricht auf Anfrage dieser Zeitung mit Blick auf die bewilligten städtischen Fördermittel in Höhe von jährlich 230 000 Euro von einem „absoluten Minimum“. Deshalb werden sich die städtischen Gremien mit Blick auf die weiter steigenden Baupreise denn auch eher mit einer Aufstockung der Zuschüsse befassen müssen als mit Überlegungen, in eigene Immobilien zu investieren.

