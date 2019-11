Stromzähler werden abgelesen

Lampertheim/Neuschloß.Im Auftrag der EWR Netz GmbH werden im Dezember in Neuschloß und in Teilen der Lampertheimer Kernstadt die Stromzähler abgelesen. Als Energienetzbetreiber ist die EWR Netz GmbH zuständig für die Ablesung der Zähler – unabhängig davon, von welchem Energielieferanten die einzelnen Haushalte ihre Energie beziehen. Das Unternehmen bittet daher, seine Mitarbeiter zu unterstützen und ihnen den problemlosen Zugang zum Zähler zu ermöglichen. Um berufstätige Kunden anzutreffen, wird auch in den frühen Abendstunden sowie am Wochenende abgelesen. Fragen werden beantwortet unter der Telefonnummer 06241/848-630. red

