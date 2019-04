Stud Buttons auf Platz vier

Hofheim.Beim Showgruppenwettkampf Tuju-Stars der hessischen Turnerjugend in Dreieich belegte die Junior-Mannschaft der Stud Buttons des TV Hofheim (TVH) den vierten Platz. Im Vorfeld schon eingeschränkt durch Verletzungen ließen es sich die Nachwuchsturner dennoch nicht nehmen, an diesem renommierten Wettkampf teilzunehmen. Passend zum sonnigen Wochenende zeigten die Stud Buttons unter der Regie ihrer Trainer Emely Strack, Vivian Langenberg und Klaus Herzog ihr akrobatisches Programm mit dem Titel „Frühlingserwachen“. Aber auch die anderen fünf teilnehmenden Mannschaften stellten ihr hohes akrobatisches Niveau unter Beweis, wie TVH-Turnabteilungsleiterin Ingrid Bamberg bestätigte. So endete der Wettkampf für die Hofheimer mit dem undankbaren vierten Platz. Unser Foto zeigt die Showgruppe bei einem früheren Auftritt. / fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.04.2019