Hofheim.Hoch her ging es am Samstagnachmittag in der Hofheimer Sporthalle. Der TV Hofheim war Gastgeber des Show-Wettbewerbs des Deutschen Turnerbundes „Rendezvous der Besten“. Gruppen aus nahezu allen Bereichen des Hessischen Turnerbundes präsentierten sich beim Landesfinale, um einen der drei begehrten Plätze für das Bundesfinale zu erhaschen.

Zu den drei Gewinnern zählten auch die „Stud Buttons“, die Lokalmatadoren des Turnvereins, deren Darbietung „Nachts im Museum“ die fünfköpfige Jury überzeugte. Inspiriert durch den gleichnamigen Film ließ die von Heike Bamberg trainierte Formation die Figuren lebendig werden. Der Mix aus Akrobatik, Bodenturnen und Tanz auf der 14 mal 14 Meter breiten Übungsfläche kam an. Die Fans der Gruppe waren nach dem Auftritt schier aus dem Häuschen. Damit trotzten die Gastgeber auch einigen krankheitsbedingten Ausfällen.

13 Jahre jung ist die jüngste Teilnehmerin der „Stud Buttons“, stolze 75 Jahre Senior Klaus Herzog. Damit gelang den „Stud Buttons“ gleich bei ihrer ersten Teilnahme am „Rendezvous der Besten“ der ganz große Wurf. Zuvor hatte die Gruppe Wettkampferfahrung beim TuJu-Star-Wettbewerb gesammelt. Die Moderation des Nachmittags oblag dem TVH-Vorsitzenden Markus Reis in seiner Funktion als Beauftragter des Hessischen Turnerbundes.