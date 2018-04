„Stück war ein Volltreffer“

Anzeige

Spende an den Vogelpark

„Den auf 2500 Euro aufgerundeten Erlös aus der Seniorenvorstellung haben wir im April an den AZ Vogelpark gespendet“, erklärte Jenner. Damit sei der Wunsch verbunden gewesen, dass das beliebte Ausflugs-ziel erhalten bleibe. Die Theaterleute waren auch bei der Spargelwanderung mit von der Partie. Fester Bestandteil im Vereinsleben sei auch die Vatertagstour, bei der die Volksbühnenmannschaft mehrere Lampertheimer Vereine ansteuere. Im Juli besuchten die Volksbühnler das Mannheimer Schloss und den Luisenpark. Im August stand die erste Leseprobe für das neue Mundartstück „Schäfaschdinnscha“ an. Eine Verschnaufpause habe es beim Grillfest der Naturfreunde gegeben, aber gleich darauf „ging es wieder zur Sache, mit Proben und Bühnenaufbau“.

Die Mühe der Theaterleute habe sich aber gelohnt. „Wir waren ausverkauft“, verkündete der Vorsitzende. Premiere wurde am 11. November gefeiert. Jenners Dank ging an den Autor Peter Bischof, der das Werk in „Loambadda Mundaad“ umgeschrieben hatte, an die Darsteller, Souffleusen, den technischen Apparat und alle Mitwirkenden vor und hinter der Bühne. Sie alle hätten unglaubliche Leistungen vollbracht.

Das Publikum sei sehr zufrieden gewesen. Schon das Bühnenbild habe große Anerkennung erfahren. Erfreut berichtete Jenner, dass das neue Gesicht der Volksbühne, Michael Swietlicki, dem Verein erhalten bleibe. „Das Stück ‚Schäfaschdinnscha‘ war ein Volltreffer“, betonte Spielleiter Gerhard Baum. Schon die Proben seien sehr harmonisch verlaufen. Und während der Aufführungen hätten die Akteure ihre Rollen sehr gut gespielt.

Regisseur Baum dankte Peter Bischof für sein Durchhaltevermögen, obwohl es ihm gesundheitlich nicht immer gut gehe. Der Verein hat aktuell 592 Mitglieder. Die Gesamtsumme der Spenden, die seit 1986 aus den Erlösen übergeben werden konnten, betrage inzwischen 500 000 Euro, betonte Baum. Der Vorstand dankte der evangelischen Lukasgemeinde, die Notkirche für Proben und Aufführungen nutzen zu können, und für die Einsatzbereitschaft von Küster Hans Gierlich.

Sandra Bronnert und Nina Siegel hatten die Kasse geprüft und keine Beanstandungen gefunden. Der Vorstand wurde entlastet und neu gewählt.

