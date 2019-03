Stürmer Wolf trifft vier Mal

Lampertheim.Mehr Unterhaltung geht eigentlich nicht als das, was die Fußball-B-Jugendlichen des TV Lampertheim (TVL) beim 8:0-Schützenfest gegen die Jugendspielgemeinschaft Elmshausen/Schönberg in der Kreisklasse boten.

Im Mittelpunkt der begeisternden Show stand TVL-Angreifer Ole Jakob Wolf. Mit seinen vier Toren sorgte der Stürmer für die Höhepunkte eines ansehnlichen Fußballspiels. Wolf eröffnete in der 13. Minute den Torreigen, als er nach einem Freistoß die Fußspitze noch an den Ball bekam. Seinen zweiten Treffer an diesem Tag erzielte er in der 31. Minute nach einer schön herausgespielten Kombination. Und als Wolf fünf Minuten später wieder zur Stelle war und den Ball über die Linie zum 3:0 einschob, war die Vorentscheidung bereits gefallen. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es dann in die Pause. Nach dem Seitenwechsel machte der TVL dort weiter, wo er in der ersten Halbzeit aufgehört hatte. Wolf hatte noch nicht genug, und als die gesamte Hintermannschaft der Gäste unaufmerksam war, schob er den Ball zum 4:0 ein. Nun ließen die Gästespieler die Köpfe hängen und zeigten kaum noch Gegenwehr. Das wurde dankend von den TVL-Spielern angenommen. In der 54. Minute spielte Hermann gleich drei Gegenspieler aus und lupfte den Ball über den herauslaufenden Torwart zum 5:0 ein. Das 6:0 und 7:0 erzielten Günder und Wetterauer. Den Schlusspunkt setzte aber Wesp, als er einen Schuss aus 23 Metern unter die Latte zum 8:0 drosch. Die wenigen Angriffe der Gäste waren keine Bedrohung für die TVL-Abwehr. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.03.2019