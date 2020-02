Stürmischer Piratentanz

Hofheim.Nicht nur bei der eigenen Kinderfastnacht im Bürgerhaus zeigt der Hofheimer Carnevalverein (HCV) sein Gespür für den närrischen Nachwuchs. Zu den festen Terminen des HCV zählen auch die Stippvisiten am Rosenmontag in den beiden Kindertagesstätten und der Kinderkrippe „Kleines Ich“. Die von Sitzungspräsident Alexander Scholl angeführte Delegation hatte für die Kleinen ein Mitmachprogramm dabei.

Orden gab es für die Fastnachter des HCV im Familienzentrum der katholischen Pfarrei. Mit dem Gummistiefeltanz begrüßte der närrische Nachwuchs im „Kleines Ich“ die HCV-Oberen. Ein dreifach donnerndes „Helau!“ schallte den HCV’lern in der kommunalen Kindertagestätte entgegen. „Wir feiern heute Fastnacht“, sang die mit Trommeln bestückte Dinogruppe voller Elan und bestätigte damit die Worte des HCV-Sitzungspräsidenten zum Einstieg in die kleine Party: „Hallo Kinder, hört mal her, Fastnacht feiern ist nicht schwer.“ Auch von der kommunalen Kindertagesstätte gab es Orden für die HCV-Delegation. Katrin Scholl, vielen der kostümierten Kleinen von der HCV-Kinderfastnacht bekannt, stimmte den Piratentanz an, bei dem alle kräftig durch den Sturm tanzten.

Sicher durch die Kurven

Die Elferräte führten die Gruppen beim Bobfahrerlied an, lenkten alle sicher durch die Kurven, bevor der HCV zum Griff in den mit Süßigkeiten gefüllten Korb einlud. Darüber hinaus durften sich die beiden Kindertagesstätten und die Kinderkrippe über Gutscheine der Firma Wehrfritz von zusammen 400 Euro freuen.

Den Kampagnenabschluss des HCV bildet an Aschermittwoch, 26. Februar, 18 Uhr, das traditionelle Heringsessen im Bürgerhaus. Dabei darf der Verein auf die erfolgreichste Kampagne seiner Vereinsgeschichte zurückblicken. fh

