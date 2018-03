Anzeige

Die Lage habe sich etwas entspannt, als die Leute gemerkt hätten, dass die Reparaturarbeiten beginnen. „Vorher hat man nur die vielen Fahrzeuge mit Blaulicht und die vielen Hilfskräfte gesehen und nicht gewusst, ob es in einem anderen Teil des Zuges vielleicht brennt“, so Kugler. Als die Techniker schließlich die Erdung des Zuges sichergestellt hatten und von der kaputten Stromleitung keine Gefahr mehr ausging, konnten endlich die Türen geöffnet werden – eine große Erleichterung. „Ärzte liefen durch die Gänge und fragten, ob jemand Hilfe braucht“, erzählt Anja Kugler. Alles in allem habe sich auch das Bordpersonal „den Umständen entsprechend“ gut um die Fahrgäste gekümmert. Snacks und Getränke seien verteilt worden – „nur leider konnte man ja die Toiletten nicht benutzen“, bedauert Kugler.

Feuerwehr bringt Getränke

Auch die Lampertheimer Feuerwehren haben einen großen Teil zur Versorgung der Fahrgäste beigetragen. Als die Bordvorräte aufgebraucht waren, habe man den eigenen Getränkelieferanten in Lampertheim aus dem Bett geklingelt, so Stadtbrandinspektor Klaus Reiber. Neben der Betreuung der Passagiere habe die Feuerwehr vor allem die Ausleuchtung der Unfallstelle übernommen. „In Abstimmung mit den Notfallmanagern der Bahn“, ergänzt Reiber. Dabei habe es sich um eine Strecke von rund 520 Metern gehandelt – eine Mammutaufgabe.

Neben den drei Ortswehren waren weitere Feuerwehrleute, Polizei, THW, DRK und Malteser im Einsatz – insgesamt rund 130 Personen. Die Feuerwehr Heppenheim rückte mit ihrem Lichtmastfahrzeug an. Bürgermeister Gottfried Störmer und Landrat Christian Engelhardt verschafften sich in der Maulbeeraue persönlich einen Eindruck. Beide lobten gestern in einer schriftlichen Stellungnahme die Einsatzkräfte, die erheblichen Anteil daran gehabt hätten, dass sich die Fahrgäste ruhig und diszipliniert verhalten hätten und es keine Panik gab. „Ein Notfall wie dieser zeigt einmal mehr, dass wir uns auf unsere, zu großen Teilen ehrenamtlich tätigen, Rettungs- und Hilfskräfte zu 100 Prozent verlassen können“, so Engelhardt.

Kraftraubender Einsatz

Reiber bezeichnet den Einsatz als „große körperliche Belastung“. Die verwendeten Stromerzeuger wögen jeweils bis zu 150 Kilogramm und die Beleuchtungsgeräte hätten über eine Rampe geschafft werden müssen. „Bisweilen war es eine Schlammschlacht, weil sich alles im Feld abgespielt hat.“ Reiber ist froh, dass sich niemand dabei verletzt hat. Abgesehen von den Strapazen kamen auch fast alle Fahrgäste mit dem Schrecken davon. Nach Reibers Informationen soll sich eine Person bei einem Sturz leicht verletzt haben. „Die Stimmung war natürlich gedrückt bis angefressen, einige waren sauer“, hat Reiber beobachtet.

Auch Anja Kugler versteht nicht, warum die Evakuierung so lange gedauert hat. „Alleine eineinhalb Stunden, nur dass alle in den Ersatzzug gestiegen sind.“ Laut Bahn mussten zunächst der Strom abgestellt und die Oberleitung entfernt werden, bevor der Ersatzzug auf das Nachbargleis fahren konnte. Wie eine Pressesprecherin mitteilte, bedauere das Unternehmen „den Vorfall“. Die Reisenden würden mit Erstattung des Fahrpreises und einem 50-Euro-Reisegutschein entschädigt.

Nachdem Anja Kugler am Mannheimer Hauptbahnhof noch mit Mühe und Not ein Taxi für die Fahrt nach Lampertheim gefunden hatte, kam sie schließlich um 1.45 Uhr zu Hause an – fünf Stunden später als geplant, völlig geschafft, aber zumindest heil und gesund.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.03.2018