Sturmböen und Regen zum Ende der Eissaison

Lampertheim.Dem kleinen Julian werde die Oberfeld-Eis-Pause besonders schwerfallen, verriet Mutter Diana Branitzki und schmunzelte. Am Sonntagnachmittag veranstaltete das Eis-Team um Kurt und Karin Oberfeld sein Saisonabschlussfest. Zahlreiche Schleckermäulchen feierten auf dem Kleinen Schillerplatz mit.

Kurt Oberfeld beschenkte die vierköpfige Familie Branitzki mit Schokoküssen, damit der vorläufige Abschied nicht zu schwerfällt. Insgesamt gab es 2500 Schokoküsse, die die Festbesucher gratis vernaschen durften.

„Der vergangene Sommer war langanhaltend heiß und so lief das Eisgeschäft sehr gut. Aber arbeitsmäßig war es eine harte Saison“, so Kurt Oberfeld. Trotz der Gluthitze seien Eis-Liebhaber auch in den Mittagsstunden gekommen. Scheinbar, um sich mit größeren Portionen von innen abzukühlen, meinte der Eiskonditor und lachte. „Deshalb war über Mittag auch eine größere Eis-Mannschaft im Einsatz, um den Andrang zu bewältigen“, erklärte Oberfeld.

Wegen des Dauerbetriebs der Eisdiele und den frühen Herbstferien hatten die Oberfelds beschlossen, früher als sonst zu schließen. „Wir haben fünf griechische Mitarbeiter, die im Sommer auf ihren Urlaub verzichtet haben und nun in ihre Heimat fliegen und Ferien machen wollen“, erläuterte Kurt Oberfeld.

Karussell und Ballonkünstler

Pünktlich zu Beginn des Abschlussfests blinzelte denn auch die Sonne durch die Wolken. DJ Roland Bode spulte Hits am laufenden Band ab und sorgte mit den Songs und seiner Moderation für gute Stimmung. Die Azzurris Lampertheim backten Pizzas, Rosel und Karl Oberfeld arbeiteten an der Cafébar.

Mit dem Kinderkarussell, der Hüpfburg und dem Bungee-Trampolin wurde den kleinen Besuchern Spaß und Unterhaltung geboten. Ballonkünstler Andreas Knecht komplettierte das Programm, und so gab es für die Mädchen und Jungen keinen Anlass zu Traurigkeit.

Ab 16 Uhr begeisterte die Band „Late Lounge“, bis eine Stunde später Schluss mit lustig war: Heftige Sturmböen und heftiger Regen setzten ein, weshalb das Musikprogramm abgebrochen werden musste. „Aber Eis“, berichtete Kurt Oberfeld später, „haben wir noch bis 21 Uhr verkauft“. roi

