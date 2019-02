Suche mit Helikopter

Hüttenfeld.Polizeistreifen haben am Samstagabend nach einem versuchten Einbruch in ein Hüttenfelder Bürogebäude einen 36 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Um kurz vor 20 Uhr verständigten Zeugen die Beamten und meldeten drei verdächtige Personen, die sich an dem Gebäude in der Seefeldstraße zu schaffen machten.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 36-Jährige, der im Rhein-Neckar-Kreis wohnt, noch in Tatortnähe festgenommen. Seine beiden Komplizen jedoch flüchteten in Richtung Neubaugebiet und konnten – trotz der Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber – auch bislang nicht geschnappt werden.

Einer der Unbekannten ist etwa 1,80 Meter groß, trug einen roten Schal oder eine rote Maske vor dem Gesicht sowie eine dunkle Jacke mit weißen Abzeichen. Der Zweite ist 1,70 Meter groß und mit einer schwarzen Jacke sowie einem dunklen Schal und einer dunklen Mütze bekleidet.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um weitere Hinweise unter der Telefonnummer 06252/706-0. pol/red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 12.02.2019