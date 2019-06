Suche nach Vermisstem

Lampertheim.Ein Riesenangebot an Einsatzkräften hat sich am Sonntagvormittag auf die Suche nach einem Vermissten am Lampertheimer Altrhein gemacht. Der 58-Jährige aus Reichelsheim war zusammen mit seiner Familie am Ufer angeln, wie von der Polizei zu erfahren war. Am Morgen darauf sei er auf einmal verschwunden gewesen.

Polizei, Feuerwehr und DLRG suchten, gemeinsam mit einem Vierbeiner der Rettungshundestaffel Bergstraße-Odenwald, Uferbereiche und Wasserflächen bei Lampertheim ab – ohne Ergebnis. Noch während des Einsatzes meldete sich der Vermisste telefonisch bei seiner Familie. Er sei in einer Tankstelle bei Bürstadt. Wie er dahin kam, konnte der 58-Jährige selbst nicht sagen. Er habe, wie die Polizei auf Anfrage informierte, erheblich unter Alkoholeinwirkung gestanden. urs

© Südhessen Morgen, Montag, 01.07.2019