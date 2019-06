Süddeutsche Kanupolo-Elite beim WSV Lampertheim

Lampertheim.Der WSV Lampertheim feiert dieses Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Nicht zuletzt aus diesem Grund vergab der Deutsche Kanuverband die Süddeutsche Meisterschaft im Kanupolo dieses Jahr in die Spargelstadt. An diesem Wochenende, 15. und 16. Juni, treffen sich fast alle Mannschaften aus dem Süden auf dem Gelände am Altrhein. Beginn ist an beiden Tagen um 8 Uhr, samstags enden die Spiele gegen 20 Uhr, am Sonntag gegen 16 Uhr. Die Endspiele bei den Damen und Herren beginnen ab 15 Uhr. Der Gastgeber hat sich bei den Herren das Erreichen des Halbfinals als Ziel gesetzt. Klarer Favorit ist Titelverteidiger und Bundesligist DRC Neuburg. Bei den Damen geht der Sieg wohl nur über den PSC Coburg, bei dem die Lampertheimerin Annika Adler mitspielt. red (Bild: WSV Lampertheim)

