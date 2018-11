Süße Überraschung

Lampertheim.Auf Wunsch einiger Mitglieder veranstaltet der Tennisclub Lampertheim alle fünf Jahre eine Jubiläumsfeier. Zum „kleinen Jubiläum – 65 Jahre Tennisverein Rot-Weiss“ wurde nun in das Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle eingeladen. Die rund 150 teilnehmenden Mitglieder wurden vom Organisationsteam, der ersten Vorsitzenden Helga Mrotzek und Elzbieta Liermann, mit einem Sekt empfangen und staunten über die glitzernde Dekoration. Mrotzek begrüßte zu Beginn die beiden Ehrenvorstandsmitglieder Paul Martin und Karl-Wilhelm Klingler. Als weiterer Ehrengast wurde Lambert Bürkle willkommen geheißen, der sich dem TCL als treues Mitglied seit 1972 verbunden fühlt.

Mit einem kurzen Rückblick erinnerte die Vorsitzende daran, dass der Traditionsverein Rot-Weiss seit 50 Jahren am Mannschaftswettbewerb teilnimmt und hierbei im vergangenen Jahr mit der gewonnen Hessenmeisterschaft mit dem Team der Damen 40 seinen größten sportlichen Erfolg verzeichnete. Mit 51 Neumitgliedern im Jubiläumsjahr 2018 hat der Tennisclub eine Gesamtmitgliederzahl von 450 Mitgliedern erreicht, mit einem Anteil von rund 120 Jugendlichen, und ist damit einer der größten Tennisvereine im Kreis Bergstraße.

Effiziente Jugendarbeit

Bei seiner Laudatio wurde von dem zweiten Vorsitzenden des Tenniskreis Bergstraße Roland Bode auf die besonders effiziente Jugendarbeit hingewiesen, die weit über den Kreis hinweg besondere Anerkennung fände. Es folgte die Ehrung der diesjährigen Clubmeister von den beiden Sportwarten Petra Coconcelli und Claus Pontow. Den ersten drei Siegern wurden Weinpräsente und Getränkegutscheine überreicht.

Im Anschluss konnte auch Bürgermeister Störmer seine Grußworte übermitteln. Er hatte aus Anlass des Jubiläums diesmal kein obligatorisches Kuvert zu übergeben, sondern brachte ein Überraschungsgeschenk mit, das er aber zunächst als sein Geheimnis hütete. Mit der anschließenden Auszeichnung für treue und langjährige Clubarbeit ging es weiter.

Die Ehrennadel in Gold ging an Elzbieta Liermann für ihr lange Jahre anhaltendes Engagement, die Förderung der Jugend und für die Ausrichtung der „Offenen Stadtmeisterschaften“. Der zweite Anwärter für die goldene Ehrennadel Gunter Meinhardt konnte krankheitsbedingt seine Auszeichnung nicht selbst in Empfang nehmen.

Zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde Karl-Wilhelm Klingler. In seiner Dankesrede merkte er an, dass diese Ernennung auch seinem tatkräftigen Vorstandsteam gelte. Auch dem amtierenden Vorstand sprach er ein hohes Lob für die geleistete Vereinsarbeit aus. Nach seinen Worten lebe der Verein seinen Leitfaden „Tradition und Fortschritt“.

Nach dem gemeinsamen Essen und einigen Tanzrunden zur Band „Helmut Wehe and Friends“, wurde schließlich das Überraschungsgeschenk von Bürgermeister Störmer enthüllt. Es waren zwei riesige Jubiläumstorten, die sofort freudige Abnehmer fanden. Eine weitere Überraschung für die Mitglieder gab es um Mitternacht mit einer gereichten Gulaschsuppe, die von dem Vereinsmitglied Manfred Herweck gespendet wurde. Die Band heizte den Tanzhungrigen nochmals bis weit nach Mitternacht kräftig ein, bevor dann auch die Letzten den Heimweg nach einer gelungenen Jubiläumsfeier antraten. red

