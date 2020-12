Süße Weihnachtsgrüße von den Riedimkern

Lampertheim.Der Bienenzuchtverein Lampertheim und Umgebung übergab kürzlich seine diesjährige Honigspende an die Kinder der Tagesgruppe in Lampertheim. In den Jahren zuvor spendeten die Imkervereine aus dem Kreis Bergstraße den Honig dem Landrat, der diesen dann an viele soziale Einrichtungen im Kreis verteilte. „Seit diesem Jahr dürfen wir jetzt selbst entscheiden, wem wir unseren leckeren Honig als kleine Spende überreichen”, so der erste Vorsitzende Markus Hartnagel bei der Übergabe der 19 Honiggläser an die Kinder.

Mehrheitlich haben sich die Mitglieder für die Tagesgruppe der NRD Orbishöhe in Lampertheim entschieden. Hier kommen Kinder zwischen sechs und 14 Jahren aus dem Landkreis Bergstraße zusammen, um im Rahmen der Jugendhilfe gefördert und unterstützt zu werden.

Beitrag zum Schutz der Natur

Die Mitglieder des Bienenzuchtvereins leben mit ihren Bienen in Lampertheim und den umliegenden Ortschaften im südhessischen Ried. Durch die flächendeckende Verbreitung der Bienenvölker tragen diese maßgeblich zur Bestäubung der Nutz-, Zier- und Wildpflanzen bei. Der Imker leistet so einen maßgeblichen Beitrag zum Schutz der Natur und der Landschaft. Die Riedimker verfolgen dieses Ziel durch Lehr- und Vortragsveranstaltungen, Schulungen am Bienenstand, Führung von Schulklassen und Betreuung neuer Imkerinnen und Imker. Sie gehören zum Starkenburger Imkerkreis (Kreisimkerverein Bergstraße), sind Mitglied im Landesverband Hessischer Imker (LHI) und damit Teil des Deutschen Imkerbundes.

Diese Imker haben sich an der Honigspende beteiligt: Matthias Mülbert (Frühtracht), Markus Hartnagel (Wald-Blütenhonig), Patrick Roth (Blütenhonig), Markus Reitz (Phaceliahonig), Johannes Henkelmann (Blütenhonig), Elke Münch (Blütenhonig) und Herbert Schäfer (Sommerhonig). red

