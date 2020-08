Swing, Bossa und Blues

Funtastic Four freuen sich, wieder live spielen zu können. © cultur communal

Lampertheim.Endlich wieder Musik: Nach langer Corona-Pause laden cultur communal und die Musiker-Initiative-Lampertheim am Donnerstag, 3. September, unter dem Titel „LA Jazz Club – aus Alt mach Neu“ zu einem Zuhörkonzert in den Schwanensaal ein. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die genauen Einlasszeiten entnehmen die Besucher der Eintrittskarte.

Mal Swing, mal Bossa, mal Blues aber im Groove – Funtastic Four spielen abwechslungsreiche Stücke aus dem Jazz. „Die vier erfahrenen Musiker Jörg Dittmann, Frank Hurrle, Hans Heer und Marcel Maurus unterhalten das Publikum mit intelligenten Arrangements, leidenschaftlichen Soli, erfrischenden eigenen deutschen Texten und vor allem mit Spaß an der Musik“, so die Veranstalter in einer Mitteilung. Die professionellen Musiker stammen aus dem Rhein Neckar Delta und teilen die Passion für Live Musik. Ihre musikalischen Projekte mündeten in CD-Produktionen und führten sie unter anderem nach England, Frankreich, Österreich sowie in die Schweiz und in die Niederlande. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 01.09.2020