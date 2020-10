Synode im Hybrid-Format

Lampertheim.Die Synode des Evangelischen Dekanats Bergstraße tagt am Freitag, 30. Oktober, 18 Uhr, unter Corona-Bedingungen in der Martin-Luther-Kirche. Mit dem Format aus Präsenz vor Ort und Online-Übertragung betritt das Dekanat Neuland. An Stelle der Notkirche, wo die Synode regelmäßig abgehalten wird, wurde die Martin-Luther-Kirche wegen ihrer technischen Ausstattung als Tagungsort gewählt. Auf Grund steigender Infektionszahlen findet die Herbsttagung im Hybrid-Format statt: Die 105 Synodalen können sich online zuschalten und an den Beratungen teilnehmen. Die Mitglieder des Dekanatssynodalvorstands werden vor Ort präsent sein. Für die Öffentlichkeit wird die Tagung per Livestream übertragen

Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Bericht von Dekan Arno Kreh. Er will auf die Corona-Situation in den Gemeinden und Einrichtungen eingehen und dabei für einen Vorgehen plädieren, das die Situation ernst nimmt, ohne dabei in Panik zu verfallen. Außerdem wird er auf die Lage der Flüchtlinge im Mittelmeer und die damit verbundene Bitte des Dekanats Bergstraße an den Kreis Bergstraße eingehen, dem Bündnis „Sichere Häfen“ beizutreten. Zudem will er mit Blick auf die Kirchenvorstandswahlen im nächsten Jahr die Bedeutung des Ehrenamts hervorheben. Weitere Themen sind die Vergabe der Mittel aus dem Finanzausgleich sowie der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt. Dazu werden sich Verantwortliche aus dem Vorbereitungskreis des Kirchentags online zuschalten

Die Tagung wird von Präses Michael Wörner geleitet. Die Synode tagt in der Regel zweimal im Jahr und setzt sich zusammen aus Delegierten der 44 Kirchengemeinden, der Pfarrerschaft und weiteren Mitgliedern. Ehrenamtliche sind dort gegenüber Hauptamtlichen in der Mehrheit.

Info: Livestream unter: www.youtube.com/user/LampertheimML

