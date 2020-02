Synode in der Notkirche

Lampertheim.Die Synode des Evangelischen Dekanats Bergstraße tagt am Freitag, 28. Februar, 17 Uhr, in der Lampertheimer Notkirche. Die 105 Synodalen werden sich unter anderem mit dem Thema „Ausgrenzung und Teilhabe“ befassen. Was brauchen Familien heute? Welche Teilhabe ist nötig und welche Angebote machen Dekanate und Kirchengemeinden? Auf diese Fragen werden drei Impulsreferate eingehen. Im Anschluss werden nach Angaben des Dekanats in Arbeitsgruppen die Folgen für die diakonische Arbeit vor Ort diskutiert.

Bei der Tagung werden zudem die Sieger des Wettbewerbs „Du bist ein Segen“ gekürt, für den das Evangelische Dekanat Geldpreise von insgesamt 10 000 Euro ausgelobt hatte. 15 Gemeinden hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt.

16 Millionen Euro im Etat

Nach dem Bericht von Dekan Arno Kreh wird die Synode über den Haushaltsplan 2020 entscheiden. Er hat ein Volumen von etwas mehr als 16 Millionen Euro. Die deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist laut Dekanat auf die Gemeindeübergreifende Trägerschaft von Kindertagesstätten (GüT) zurückzuführen. Seit Beginn dieses Jahres werden 15 evangelische Kitas vom Dekanat verwaltet.

Die Tagung der Dekanatssynode, die von Präses Michael Wörner geleitet wird, ist öffentlich. Die Synode tagt in der Regel zweimal im Jahr und setzt sich zusammen aus Delegierten der 44 Kirchengemeinden, der Pfarrerschaft und weiteren gewählten und berufenen Mitgliedern. Ehrenamtliche sind gegenüber Hauptamtlichen in der Mehrheit. red

