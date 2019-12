Szenen der Weltgeschichte im Kleinformat

Lampertheim.Einige Passanten bleiben stehen und blinzeln neugierig durch die Scheibe des Schiller-Cafés. Dort herrscht Geschäftigkeit, da der Lampertheimer Alfred Umhey seine Figuren-Ausstellung mit Unterstützung des Stadtmarketings eröffnet hat. Schon von außen kann man etliche Ausstellungsstücke aus der Sammlung der Brüder Alfred und Roland Umhey betrachten.

Figuren in historischen Szenen

Weil Roland Umhey verstorben ist, setzt der ältere Bruder die Aktivitäten alleine fort. Im Café sind Vitrinen aufgebaut worden, in denen eine Vielfalt von historischen Szenen mit Modellfiguren zu sehen sind. Es sind Darstellungen verschiedener Epochen und Handlungsorten. Den Mittelpunkt bilden zwei unterschiedliche Ritterburgen mit Figuren aus tiefgezogener Plastik. Die linke Burg ist in Steinoptik gearbeitet und die rechte ist eine klassische Holz-Ritterburg.

Ein Hingucker ist auch das Drachenschiff, ein Wikingerschiff mit Besatzung. Betrachter können sich anhand des Schiffbaus gut vorstellen, dass die Skandinavier mit den Langschiffen schnell vorwärts kamen und auf diese Weise militärisch überlegen waren. Als Fortbewegungsmittel sind das Segel und die Ruder zum Einsatz gekommen. Der linke Figuren-Auftritt entführt nach Ägypten, als Teil des Römischen Reiches. Verschiedene Varianten der berühmten Sphinx dürfen dabei nicht fehlen.

In einem anderen Schaukasten ist die Schlussszene der Nibelungensage, das üppige Gastmahl bei Etzel, zu bestaunen. „Hier ist die amerikanische Ecke“, sagt Alfred Umhey und deutet auf die kleinen Schaukästen. Zu sehen sind zwei verschiedene Indianerstämme. Umhey stellt hier da, dass nicht alle Indianer Zelte bauten und im sogenannten Tipi wohnten. Manche Stämme bauten Pfahlhütten, das Dach war mit Schilfblättern abgedeckt.

Der Wilde Westen zeigt obendrein Revolverhelden und Cowboys. Gleich daneben kann der Besucher Goldgräber entdecken, die ihr Glück versuchten und sich scheinbar im amerikanischen Goldrausch befinden. In einem Holzkasten ist der Deutsch-Französische Krieg im Jahr 1870 nachgestellt. Als Vorlage diente ein Gemälde.

Die Brüder Umhey haben einen Großteil der Menschendarstellungen selbst angefertigt. Sie sind aus verschiedenartigen Materialien, Zinn, Plastik, Holz, Papier und Blech. Die Miniaturen aus Papier und Blech wurden ehemals gekauft und die Rohlinge dann bemalt. Mühe- und liebevoll sind die aufgezeigten Geschichten entstanden. Stadtrat Gottlieb Ohl erklärt den Besuchern, seine Vorstellungen betreffs der riesengroßen Sammlung der Brüder Umhey. Denn er selbst ist begeistert und möchte Lampertheim mit der dargestellten Geschichte bereichern.

Räume für Ausstellung gesucht

Das Schiller-Café soll nur vorübergehend als Ausstellungsraum dienen. „Hier im Café ist nur eine kleine Auswahl zu sehen“, erläutert Ohl. Es werden geeignetere Räumlichkeiten gesucht. Ein Museum wäre nicht schlecht. Nun ist aber erst einmal eine Ausstellung in Hummels-Scheier-Galerie angedacht und eine Figuren-Börse am 26. und 27. September, in der Hans-Pfeiffer-Halle mit einem ansprechenden Rahmenprogramm geplant. Mit Unterstützung des Stadtmarketings soll im Januar außerdem ein Förderverein gegründet werden. Und zwar in Verbindung einer Stiftung.

Bis jetzt zeigten schon 50 Personen Interesse an der Veranstaltung, wie es heißt. Die Standbestücker kämen aus ganz Europa. Ohl möchte Lampertheim bekannter machen. Auch mithilfe der kleinen Zeitzeugen und den nachgestellten historischen Fakten. „Wir hatten schon immer den Gedanken, die Sammlung mit anderen zu teilen“, sagt Alfred Umhey, der in der internationalen Sammlerszene unterwegs ist.

Hier in der Region gebe es viele Sammler, betont Umhey, der auch schon in Schulen Vorträge gehalten hat. Helmut Hummel kann es sich gut vorstellen, heimatbezogene Historie zu präsentieren. Etwa die Geschichte von Lampertheim im Zusammenhang mit dem Kloster Lorsch.

