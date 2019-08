Tabellenführung für Damen 40

Lampertheim.Drei der fünf Topteams des TC Lampertheim (TCL) siegten am zurückliegenden Spieltag, wobei die Damen 40 in der Hessenliga nach einem 4:2-Erfolg in Bad Soden die Tabellenführung erobern konnten und ihre Meisterschaftsambitionen eindrucksvoll untermauerten. Lampertheims Nummer eins Annette Wunder-Schoenung (6:4/2:6/7:6) und Sonja Gross (6:4/6:2) gewannen im Einzel, während Annette Schmitt (4:6/1:6) und Sabine Orban (1:6/3:6) in zwei Sätzen unterlagen. Die Doppelstärke gab den Ausschlag zugunsten des neuen Spitzenreiters. Wunder-Schoenung/Schmitt (6:3/6:2) und Orban/Gross (4:6/6:4/10:4) ließen die Gäste jubeln.

Durch ein 6:3 im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt sicherten sich die Damen 50 des TCL mit 6:4-Zählern vorzeitig den Klassenerhalt. Dreimal ging es dabei in den Championstiebreak, zweimal davon durch Monika Pourikas (3:6/6:2/10:5) und dem Doppel Pourikas/Kohler (2:6/6:0/10:4) mit dem besseren Ende für den TCL. Weitere Punktegaranten waren Petra Coconcelli (6:4/6:1), Andrea Kornas (6:3/6:1), Heike Kohler (6:3/6:2), und zwei Mal das Doppel Coconcelli/Kornas mit 6:1/6:2 und 6:1/6:3. Knapp unterlagen Jutta Schmottlach (6:4/4:6/2:10), Katharina Götz (5:7/6:7). Schmottlach/Götz (5:7/1:6) hatten in zwei Sätzen das Nachsehen.

Keine Probleme hatten die Damen 60 in der Gruppenliga beim 6:0 gegen das Schlusslicht SG Dietzenbach. Mit 7:1-Punkten eroberten die Lampertheimerinnen die Tabellenführung zurück. Allesamt in zwei Sätzen blieben Agathe Kobelt (6:0/6:0), Brigitte Stass (6:2/6:0), Isolde Wagner-Koch (6:4/6:3), Helga Mrotzek (6:1/6:4) sowie in den Doppeln Kobelt/Mrotzek (6:3/6:2) und Gerda Jaenicke/Brigitte Lunkenbein (6:2/6:2) erfolgreich.

Auf Verbandsligaebene unterlagen die Herren 40 beim Tabellenzweiten TSG Himbach mit 2:4. Holger Schmitt (4:6/6:2/6:3) und Wagner/Dederichs (6:2/3:6/10:4) holten die beiden Zähler des Ligafünften. Michael Wagner (3:6/2:6), Christian Becker (0:6/6:1/4:6), Jens Dederichs (3:6/1:6) und Schmitt/Becker (6:3/2:6/9:11) mussten sich geschlagen geben.

Gegen den Gruppenliga-Zweiten TG Crumbach unterlagen die Herren 50 mit 2:7. Bereits nach den Einzeln führten die Gäste mit 5:1, auf Seiten des TCL punktete nur Jochen Bihl (3:6/7:5/10:6). Alle weiteren Partien gingen in zwei Sätzen durch Wolfgang Geier (0:6/0:6), Christian Becker (3:6/1:6), Frank Ruckteschler (1:6/2:6), Volker Rösner (4:6/1:6) und Jörg Geister (3:6/0:6) verloren. Rösner/Geister (7:5/6:3) holten den zweiten Zähler, Bihl/Geier (3:6/4:6) und Becker/Ruckteschler (4:6/2:6) unterlagen. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 26.08.2019