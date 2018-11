Täuflingen geht es an den Kragen

Lampertheim.Hexentreiben war am 11. November ab 11.11 Uhr in der Zehntscheune angesagt. Und wenn Hexen ihr Unwesen treiben, kann man was erleben! Die Mondhexen LU-LA um Owwerhexe Petra Dembski und Teufel Peter Fritz verwandelten den Saal in einen wahrhaftigen Hexenkessel und feierten stundenlang den Auftakt der Fastnachtkampagne.

Das Zunft-Team hatte den Raum mit gruseligen Dekoartikeln geschmückt und sorgte für eine schaurige Atmosphäre. Spinnennetze mit Spinnen hingen an den Wänden und Geister, Skelette und Grabsteine waren hingestellt worden. Ein großartiges Spektakel war die Hexentaufe, durch die die Zunft-Moderatoren Queen-Hexe Petra und Luzifer Peter führten.

Bei elf Anwärter-Hexen wurde die Taufe vollzogen, die in einer Aufnahmeprüfung endete. Und die war richtig hart! Donnergrollen ertönte und Owwerhexe Petra rief die Anwärter herbei. Auf der Bühne war eine mächtige Folterkammer aufgebaut worden, um die Neuen in Angst und Schrecken zu versetzen. Aber auch den Zuschauern liefen beim Anblick der Folterinstrumente Schauer über den Rücken.

Ins Joch gesteckt

Die zu Taufenden wurden auf eine Streckbank oder in ein Joch gesteckt. Während die Hexen-Täuflinge Qualen litten, um später im Hexendasein bestehen zu können, las die Owwerhexe die hexistischen Rituale und Gesetze vor. Wie: „Die Hexenmaske darf nur vom 11. November bis zum Aschermittwoch getragen werden. Eine Ausnahme bildet die Walpurgisnacht.“ Anerkennend riefen die Täuflinge: „Ja, wir gelobigen.“ Doch damit nicht genug: Das Gesicht der zu Taufenden wurde mit Schokoladencreme eingeschmiert, darüber kam ein Schuss Sprühsahne und zum Schluss eine Hand voll Federn.

Kurz darauf tauchte die Hexen-Queen ihre Klobürste in einen Wassereimer ein, und während sie die Neuen nassspritzte, gab sie deren Hexen-Namen bekannt. Der Hexenschlachtruf „Alla Hex!“ ertönte und manches Glas Zaubertrank wurde geleert. Höchst zufrieden über ihr Werk, schwärmte sie: „Ich muss sagen, ich habe schöne Hexen.“ Zahlreiche Gäste schauten zu. Sie waren in das Tollhaus Zehntscheune zur Ordensrunde gekommen. Darunter eine Abordnung des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß 1956 Lampertheim und der begeisterte Fastnachter Karl-Heinz Horstfeld als Vertreter der SPD Lampertheim und den Laombader Babblern.

Außerdem eroberten Gönnheimer Fastnachter mit Stadtprinzessin Kerstin I. die Bühne. Albert Görtz, Präsident des Landesverbands Rheinland-Pfalz der Förderer Europäischer Narren, sprach Grußworte und auch die Abordnung des Carneval- und Tanzsportclubs Mauerblümcher überbrachten Grüße. Die Mondhexen verteilten ihre Jahresorden in Form eines Hexenhutes. Auch kleine Präsente wechselten die Besitzer. Mit exzellenten Tänzen verwöhnten Tanzmariechen die Zuschauenden, so die vereinseigenen Solo-Tänzerinnen Karolina und Jacqueline sowie die Hexengarde.

Von den Heddesema Zahlekracher gab es was auf die Ohren. Teufel Peter stellte das Hexenmaskottchen Annegret vor und dankte den Helfern vor und hinter der Bühne. Musikerin Tina Boch gründete die neue Formation „Hexenfetzer“, eine fidele Gugge-Musik-Gruppe, die von nun an die Mondhexen begleiten möchte.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018